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MLB》老虎塞揚史庫柏爾開幕戰碰道奇 睽違31年將再現難得紀錄

2025/03/25 10:54

去年榮獲塞揚獎的老虎強投史庫柏爾。（資料照，法新社）去年榮獲塞揚獎的老虎強投史庫柏爾。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年榮獲美聯塞揚獎，並奪下投手3冠王的老虎強投史庫柏爾（Tarik Skubal），將在新賽季開幕戰面對衛冕軍道奇掛帥先發，聯盟也睽違31年將再現難得一見的紀錄。

目前28歲的的史庫柏爾，在去年球季迎來5年大聯盟生涯最優異的一年，出賽31場出賽皆擔任先發，192局的投球送出228次三振，繳出18勝4敗、防禦率2.39（標準化防禦率ERA+170）的成績，拿下美聯防禦率、勝投與奪三振3冠王，相當精彩的表現也榮獲美聯塞揚獎殊榮，今年熱身賽出賽5場，防禦率2.33也表現不俗。

老虎今年球季的開幕戰就要強碰衛冕軍道奇，並派出史庫柏爾打頭陣，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史庫柏爾將成為第4位去年奪下塞揚獎，且新賽季首戰就要面對衛冕軍的投手，前3位分別是1994年對上藍鳥的麥道威爾（Jack McDowell）、 1984年迎戰金鶯的霍伊特（LaMarr Hoyt）以及1977年對戰紅人的瓊斯（Randy Jones）。

大聯盟本土的開幕戰將在台灣時間3月28日展開，除了老虎已公布先發投手之外，道奇也宣布將由也曾榮獲塞揚獎的名投史奈爾（Blake Snell）掛帥先發，而他熱身賽2場的比賽，4.2局的投球就失掉4分仍有待調整。

道奇名投史奈爾。（資料照，路透）道奇名投史奈爾。（資料照，路透）

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