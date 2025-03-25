MLB》去年獲天使選進的菜鳥強森 生涯熱身賽首秀就三振大谷翔平

R.強森。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年在美職選秀會獲天使隊選進的新人右投R.強森（Ryan Johnson），今天在首度熱身賽先發就是面對衛冕軍道奇，R.強森首打席三振道奇日本巨星大谷翔平，這位22歲新人生涯首場大聯盟熱身賽先發，交出2局失1分、賞4次三振的好投。

R.強森是來自達拉斯浸會大學（Dallas Baptist）的投手，去年的美職選秀會中，R.強森在第74順位獲天使隊選進。而天使隊的這個選秀籤是2023年季後大谷翔平行使FA轉戰道奇，而獲得的補償選秀權。

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剛進入職業賽場的R.強森，並沒有大、小聯盟的經驗，今天是他首度在大聯盟熱身賽登板，首局連續三振大谷翔平、道奇工具人艾德曼（Tommy Edman），並讓強打佛里曼（Freddie Freeman）敲滾地球出局，讓道奇打線首局3上3下。

不過，R.強森在第2局被道奇強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲陽春砲掉分。總計R.強森2局投球，被敲1安就是陽春砲，失掉1分，賞4次三振、丟1保送，本季熱身賽防禦率為3.91。

大谷翔平。（路透）

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