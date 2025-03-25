NBA》連兩週奪東部最佳球員 公牛「小白」飆分毀掉魏少紀錄夜

懷特（左）砍下37分砸碎金塊。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公牛今天客場挑戰金塊，最終在連兩週東部單週最佳球員「小白」懷特（Coby White）37分帶領下，以129比119踢館成功，也讓「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的得分紀錄夜留下遺憾。

金塊今天在「背靠背」出戰下，選擇不讓戈登（Aaron Gordon）出賽，加上約基奇（Nikola Jokic）持續因傷缺陣，先發5人一下少了兩大主力，不過比賽前段仍掌握節奏，首節打完還有8分領先。

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次節公牛開始追分，上半場打完將分數追平，第三節兩隊同樣拿下30分，以95比95進入決勝節，而前三節懷特就已經獨攬了30分。

進入決勝節公牛開啟外線火力，單節三分球11投6中射垮金塊，吉迪（Josh Giddey）、泰瑞（Dalen Terry）比賽末段連續3顆三分成為比賽分水嶺，讓金塊無力追趕，最終以10分之差帶走勝利。

懷特近期表現火燙，已經連兩週拿下東部單週最佳球員，是2023年的恩比德（Joel Embiid）後，首度有球員寫下這個成就，今天他延續火力，繳出37分3籃板4助攻的成績，吉迪也有26分，泰瑞、史密斯（Jalen Smith）板凳出發雙雙貢獻了14分。

金塊方面，「魏少」魏斯布魯克今天替補繳出14分5籃板10助攻，首節尾聲投進一顆超大號三分球，讓他生涯總得分超過賈奈特（Kevin Garnett）的26071分，正式成為聯盟第20名。

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