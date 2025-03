NBA》連兩週奪東部最佳球員 公牛「小白」飆分毀掉魏少紀錄夜

懷特(左)砍下37分砸碎金塊。(路透)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕公牛今天客場挑戰金塊,最終在連兩週東部單週最佳球員「小白」懷特(Coby White)37分帶領下,以129比119踢館成功,也讓「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook)的得分紀錄夜留下遺憾。

金塊今天在「背靠背」出戰下,選擇不讓戈登(Aaron Gordon)出賽,加上約基奇(Nikola Jokic)持續因傷缺陣,先發5人一下少了兩大主力,不過比賽前段仍掌握節奏,首節打完還有8分領先。

次節公牛開始追分,上半場打完將分數追平,第三節兩隊同樣拿下30分,以95比95進入決勝節,而前三節懷特就已經獨攬了30分。

進入決勝節公牛開啟外線火力,單節三分球11投6中射垮金塊,吉迪(Josh Giddey)、泰瑞(Dalen Terry)比賽末段連續3顆三分成為比賽分水嶺,讓金塊無力追趕,最終以10分之差帶走勝利。

懷特近期表現火燙,已經連兩週拿下東部單週最佳球員,是2023年的恩比德(Joel Embiid)後,首度有球員寫下這個成就,今天他延續火力,繳出37分3籃板4助攻的成績,吉迪也有26分,泰瑞、史密斯(Jalen Smith)板凳出發雙雙貢獻了14分。

金塊方面,「魏少」魏斯布魯克今天替補繳出14分5籃板10助攻,首節尾聲投進一顆超大號三分球,讓他生涯總得分超過賈奈特(Kevin Garnett)的26071分,正式成為聯盟第20名。

