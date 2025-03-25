NBA》布朗森復原進度超前 美媒：沒到100％尼克不會讓他復出

美國媒體透露布朗森傷勢恢復進度超前，但球隊不打算讓他提前復出。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）本月初對湖人的比賽扭傷腳踝，之後便沒有出賽紀錄，而今儘管傳出布朗森復原進度超前，不過美國媒體《SNY》仍表示，在他完全康復之前，尼克沒有計畫讓布朗森提前復出。

尼克總教練希波鐸（Tom Thibodeau）之前曾表示，樂觀認為布朗森可以在季後賽前復出，而今他在美國時間週一練球完後又表示，布朗森復原進度良好，目前就是每日觀察狀況如何。

請繼續往下閱讀...

希波鐸還透露，布朗森還未參加團隊練球，不過有進行泳池、腳踏車、投籃訓練等，何時能參加團隊練球，將會成為何時能復出的一大訊號。

對此《SNY》記者貝格利（Ian Begley）指出，他聽到的消息是布朗森恢復進度快於預期，這對於非常倚重主力球員的尼克來說，是個好消息，不過貝格利也表示，在布朗森完全康復之前，尼克沒有打算讓他提前復出。

本賽季布朗森繼續扛起球隊一哥重責，平均繳出26.3分7.4助攻，命中率高達49%，三分命中率也有38.5%。本賽季尼克還剩12場例行賽，貝格利透露布朗森本週會接受複檢，目前仍沒有復出時間表，不過預期會在季後賽前就回歸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法