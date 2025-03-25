MLB》竊取大谷翔平近5.6億被判4年9個月 水原一平延後入監

水原一平和大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾擔任道奇日本球星大谷翔平前翻譯的水原一平，因涉及銀行詐欺重罪等罪名被判刑4年9個月的徒刑，必須賠償大谷翔平近1700萬美元（約新台幣5.6億）。水原一平原本要在今天入獄服刑，但這計畫目前已經延後，具體原因和新的服刑時間尚不清楚。

水原一平自2021年9月沉迷非法賭博，根據起訴書指出，水原一平從2021年12月至2024年1月，共下注約1.9萬次，換算平均每天下注25次，總共贏得1.42億美元，但卻輸掉1.83億美元，結果還積欠約4068萬美元的賭債。水原欠下大筆賭債後開始挪用大谷帳戶資金還債，將所有訊息都綁定在自己的電子郵件和電話號碼，以此規避銀行的雙重身分驗證，他從大谷翔平帳戶中竊取約1659萬美元，另外水原一平也用大谷的錢在eBay和Whatnot等線上平台購買了價值32.5萬美元的球員卡，包含有大谷翔平簽名的球員卡。

請繼續往下閱讀...

道奇去年遠赴首爾參加海外開幕戰時，水原一平涉賭風波遭美國媒體披露引起軒然大波，水原不但遭開除，還被大谷翔平團隊指控竊取大量資金，水原去年6月認罪，美國聯邦檢察官指控，他涉及銀行詐欺罪、以及虛報稅務申報表等罪嫌，水原因此遭到起訴，美國檢方主張判處4年9個月的徒刑，並賠償大谷翔平約1700萬美元。

水原一平曾透過律師以「賭博成癮」及「悔過」為由爭取減刑為18個月，並表示由於自己的工作無法負擔開銷，所以不得已才透過賭博還債，水原一平的妻子和家人也為其辯駁，強調他是「非常善良的人」，希望法院能夠從輕量刑。

不過美國檢方提出反駁，水原一平並未像他聲稱那樣背負「巨額債務」，導致他不得不從大谷翔平那竊取金錢。檢方指出，水原一平在2021年9月進行首次詐騙匯款時，就從大谷的銀行帳戶中盜取4萬美元，水原當時的支票帳戶仍有超過3.4萬美元的存款，「（水原）原本可以用自己的金錢支付給組頭，但他選擇從大谷翔平那偷錢。」

美國地方法院日前對水原一平判處57個月監禁，外加3年保護管束，並命令水原一平向大谷賠償近1700萬美元，另支付110萬美元給美國國稅局。此外，由於水原沒有美國國籍，預計將在服刑後被驅逐出境。

水原一平原本要在今天入獄服刑，但目前服刑時間已經延後，美國檢察官辦公室也證實這件事情，但並未透露具體原因和新的服刑時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法