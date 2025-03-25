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MLB》大谷2支0、葛拉斯諾飆9K 道奇熱身賽遭天使再見安逆轉

2025/03/25 11:55

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天做客天使的熱身賽，日本巨星大谷翔平全場2打數都吞三振，道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投5局飆6次三振、僅失掉1分，但道奇牛棚在比賽後半段放火，天使沃德（Taylor Ward）擊出再見安打，讓道奇最後以4比5吞下敗仗。

大谷翔平首打席在滿球數的情況下，被天使新人右投R.強森（Ryan Johnson）三振。大谷第二打席則是被天使左投G.麥克丹尼爾斯（Garrett McDaniels）三振。而大谷打完前兩個打席後，就被換下場休息。

葛拉斯諾開賽被天使開路先鋒沃德敲陽春砲失分後，一度連續解決11名打者，直到第5局才投出保送，接著葛拉斯諾連續解決3人，包含送出2次三振，完成投球工作。

總計葛拉斯諾主投5局用73球，被敲2安包含1轟，賞9次三振，另有1次保送，最快丟到98.2英哩（約158公里），本季熱身賽4場先發，其防禦率為3.27。

葛拉斯諾。（美聯社）葛拉斯諾。（美聯社）

道奇強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）第2局敲陽春彈，第4局捕手巴恩斯（Austin Barnes）敲適時安攻進2分，T.赫南德茲第5局再敲帶有1分打點的適時安打添分。

天使打線第6局靠「神鱒」楚奧特（Mike Trout）敲陽春砲追回1分。第9局下道奇派出23歲新人投手J.羅德里奎茲（Jose Rodriguez）後援，先被天使打者索勒（Jorge Soler）敲陽春彈，接著天使隊1出局攻占滿壘，先靠默森（David Mershon）敲滾地球護送追平分。2出局後，沃德擊出再見安打，讓天使逆轉贏球。

J.羅德里奎茲僅投0.2局被敲3安、丟1保送，失掉3分，吞下本季熱身賽首敗，今年春訓防禦率為7.20。

沃德。（法新社）沃德。（法新社）

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