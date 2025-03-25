MLB》2億塞揚強投開幕戰投不成變5號先發 響尾蛇主帥：我的錯

柏尼斯。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇休賽季以6年2.1億美元簽下塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes），原本預料將是開幕戰先發投手或是先發輪值第2號投手，但卻沒想到卻成為球隊第5號先發。總教練羅夫洛（Torey Lovullo）坦言都是自己的錯。

響尾蛇陣中有加倫（Zac Gallen）和柏尼斯兩位王牌，響尾蛇總教練羅夫洛對於開幕戰先發投手的人選猶豫不決，直到上週才決定由加倫來投開幕戰，但這項決策的時間點太晚，導致球隊無法調整柏尼斯的春訓登板時間，讓他擔任第2號先發投手，這名塞揚強投也有固定的調整流程，他希望在春訓再投1場，所以開季將從第5號投手出發，預計將在對戰洋基的三連戰中登板亮相。

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「這可能是我在技術上的失誤，」羅夫洛對此表示，自己願意承擔這個責任，直到最近才真正了解到，柏尼斯對於春訓的準備流程十分嚴格，只能怪自己沒有更早去了解這一點。羅夫洛也說道，自己非常尊重他的意見，未來會提前與他討論，讓他能夠即時做出調整。

柏尼斯的訓練計畫十分嚴謹，他說：「球團花大錢簽下我，就是因為我的這一套準備流程和訓練計畫，所以真的要在第一場比賽就要打破嗎？自己很明確地說不，所以這就是我們最後共同做出的決定。」

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