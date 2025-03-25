中職》成為亞洲職棒首位女性教練 兄弟打教莎菈打破刻板印象盼助隊奪冠

中信兄弟打擊教練莎菈。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今年新聘請女性外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards），成為亞洲職棒第1位的女性教練，而莎菈也接受大聯盟專訪，提及她如何克服棒球圈的性別刻板印象，並盼望能幫助球隊拿下總冠軍。

莎菈球員時期曾代表義大利與美國分別爭戰女壘與女棒，他也曾在紐西蘭、西班牙、荷蘭與瑞士打球，並幫助許多選手在世界各地找到工作。而在前年以教練身分加入費城人體系，成為隊史第1位女性教練。

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休賽季莎菈在沖繩冬季聯盟擔任教練，也指導了同樣也在冬盟持續磨練的兄弟年輕好手，也在當時遇到了兄弟的總教練平野惠一，莎菈表示，平野觀察過後對她指導的方式感興趣，「我們有坐下來互相討論，他非常想要帶回亞洲棒球圈第1位女性教練回到台灣，這是他非常自豪的事情。」

而平野也透過翻譯表示，他看到選手們很喜歡莎菈也非常信任她，「冬盟的比賽結束後，我問了日本的選手：『你們對莎菈的看法如何？』這些球員都給予了我非常正面的回答：『她很棒，她幫助了我非常多。』對我們中信兄弟來說，是男性或女性並不是重點，而是在於執教能力與品質。我認為莎菈是非常好的教練，她對我們很有益處。」

美國大聯盟體系聘請女性教練早已行之有年，包括曾寫下大聯盟首位全職女性教練的納肯（Alyssa Nakken）、曾任響尾蛇高階1A總教練的葛裘妮可（Ronnie Gajownik）以及運動家的阿瓦瑞茲（Veronica Alvarez）與雨果（Alex Hugo）等，不過像是日本與韓國等亞洲職棒仍是以男性執教為主。

而台灣在去年奪下世界12強的冠軍，以及拿下經典賽正賽門票，讓球迷朋友相當瘋狂，即便中職的賽季尚未開始，莎菈就已經親身感受這個影響力，「就我正在做的事，以及它如何改變了整個棒球生態而言，這其實很難完全理解。只要我在公共場合出現，我總是會被認出來，這簡直太瘋狂了！我真的變成了一位名人，這是件大事。」

雖然莎菈的到來激勵了台灣年輕的女棒以及女壘選手，但他同時也要承受這個行業對女性常有的批評與性別歧視，她曾在雜誌上受訪說：「對於所有人來說，身為職業等級的打擊教練已經夠難了。沒有人應該一直需要去證明自己並承擔額外的壓力，尤其是我的經歷。」

莎菈繼續補充道：「大家認為你是個女性，人們都基於你的外表給與先入為主的觀念。我的年紀也常被放大檢視，因為他們習慣找來年紀更大的男性來執教，但他們都知道我的經歷與背景。在我生涯的這個點，我已經做到很多事情，沒有人可以再對我說，我不應該站在這裡。」

即便如此，莎拉依舊保持樂觀的態度，她說：「不過這些事情都被我每天都會看到的笑容掩蓋過去了。球迷們都認得我，我來到球場後，球員們也都很開心能夠看到我，大家真正理解我在他們心中的重要性，這真的非常暖心。」

而對於今年加入目標連霸的黃衫軍，莎菈希望能幫助這支球隊在今年徹底主宰，成為那支遙遙領先其他球隊的隊伍，「我覺得對於一支過去如此成功的球隊，努力拚奪另一座總冠軍仍還不夠。」而平野也認為，莎菈會成為奪冠路程非常重要的一環，並能幫助他們達到這個目標。

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