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MLB》超火燙！猛敲178KM安打 卡洛爾連7場敲安、打擊率0.386

2025/03/25 13:11

卡洛爾。（法新社）卡洛爾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇的台美混血好手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）熱身賽手感超火燙，今天對戰守護者繳出雙安好表現，連續7場比賽有安打，可惜球隊以3：4一分惜敗守護者。

卡洛爾今天擔任第二棒守右外野，首局首打就從25歲守護者右投G.威廉斯（Gavin Williams）手中敲出一壘滾地球形成內野安打，連續7場敲安，4局上再擊出左外野滾地安打，連續兩打席敲安，擊球初速高達110.8英哩（約178.3公里），第6局擊出二壘滾地球遭刺殺，7局上攻守交換時退場休息。

卡洛爾此役3打數2安打，今年在熱身賽共出賽15場，44打數敲出17支安打，包括4轟，進帳10分打點，熱身賽打擊率高達0.386，OPS為1.165。

守護者開路先鋒史蒂芬‧關（Steven Kwan）在3局上一壘有人適時敲出中外野三壘安打，助隊先馳得點，第5局再添3分，響尾蛇在9局下展開最後反攻，一舉追回3分，Zane Morehouse最後三振掉D.瓊斯（Druw Jones），有驚無險地守住勝利。守護者先發投手G.威廉斯（Gavin Williams）繳出5局5K無失分的好投，收下熱身賽第2勝；響尾蛇左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）主投4.1局失3分，苦吞熱身賽首敗。

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