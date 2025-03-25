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NBA》單月13戰吞7敗的湖人累了？ 教頭瑞迪克：看起來很疲憊

2025/03/25 12:55

詹姆斯（右）。（美聯社）詹姆斯（右）。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天做客魔術，雖然東契奇（Luka Doncic）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）合拿56分，但湖人先盛後衰，魔術華格納（Franz Wagner）和班切羅（Paolo Banchero）合力轟62分，讓紫金大軍最後在客場以106比118敗給奧蘭多魔術。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，「我們看起來很累。」

湖人隊在過去一個月遇到傷兵問題，雖然詹姆斯、八村壘等人都在前天復出，但湖人前一場以115比146慘敗公牛，今天又不敵魔術，湖人在3月份13場比賽吞下7場敗仗，目前以43勝28敗排西部第四。

「我們正在經歷一些挑戰，我們必須重新找回比賽的流暢度和節奏。」瑞迪克表示，「我們看起來很疲憊，而我不知道是什麼原因導致這樣的狀況，這是週期性的，現在就是這種感覺...我們沒能維持住開賽時的強度。」

「我認為我們要回顧一下球隊8連勝時的打法。」東契奇指出，「我們很強硬，有一流的防守，我覺得我們只是有點滿足現狀，我們現在不能這樣。」

湖人前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith） 指出，「我們需要這個逆境，特別是作為一支新球隊，知道我們在艱難時期可以更多了解彼此。通常你在贏球時是不會看到這些事。所以我們有機會成長，我們會運用這個機會去成長。」

湖人總教練瑞迪克。（美聯社）湖人總教練瑞迪克。（美聯社）

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