力挺雙北世壯運！中華電信超強網路助威 60場館精彩賽況不漏接

台北市副市長林奕華並代表蔣萬安，感謝中華電信過去在台北市政府辦理的各項重大國際活動不曾缺席。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會即將於5月隆重登場，今（25）日舉辦記者會介紹中華電信此次為世壯運投入的重要項目如建置有線及無線網路，並提供工作人員Iphone手機及Hami Video免費觀看賽事直播等好康，台北市副市長林奕華、新北市副秘書長龔雅雯與中華電信分公司總經理張本元總經理均共同出席。

台北市副市長林奕華致詞表示，雙北世界壯年運動會於5月16日晚間先迎來揭開序幕，並感謝中華電信的大力協助台北及新北市，得以透過國際展覽及賽事讓世界看見台灣，且此次世壯運吸引各國好手超過2萬5千人參與，總參賽人次高達4萬多人次，賽會活動遍及60餘座場館，更勝以往舉辦的2009年高雄世運及2017年世大運，堪稱台灣規模最大的國際綜合性運動賽會。

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中華電信代表企業客戶分公司張本元總經理介紹，公司此次投入「2025雙北世界壯年運動會」各室內外場館有線及無線網路環境建置，優化網路涵蓋。（記者劉詠韻攝）

林奕華也代表市長蔣萬安，感謝中華電信過去在台北市政府辦理的各項重大國際活動不曾缺席，這次除了協助為2025雙北世壯運進行前期的行銷宣傳，也提供近70座競賽及非競賽場館等所有場域的網路建置與後勤維護，歡迎民眾前來為國手打氣加油，或是透過中華電信提供的直播一起共賞賽事，祝福世壯運透過眾人的努力，讓來到國際友人感受台灣的友善及進步。

新北市副秘書長龔雅雯說，感謝50家企業投入逾4億對世壯運的支持，尤其向中華電信為世壯運前期的行銷宣傳表達謝意，相信中華電信提供的通訊技術與服務也讓國際看見台灣的科先進，並希望能有更多民眾一起前來響應盛大賽事。

中華電信代表企業客戶分公司張本元總經理表示，為確保各場館作業中心享有最穩定的網路連接，此次投入各室內外場館建置有線及無線網路，包括室內及烏石港外澳海灘、福隆海水浴場、淡金公路等室外競賽場館均架設高速光纖網路與Wi-Fi設施，並加派5G基地台車，提供高頻寬、低延遲及大連結的行動網路。

台北市副市長林奕華、新北市副秘書長龔雅雯與中華電信代表企業客戶分公司張本元總經理共同出席贊助夥伴合作記者會。（記者劉詠韻攝）

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