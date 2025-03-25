全中運賽事服裝首亮相 方莞靈教舉重、黃偉哲「很會裝」

2025全國中等學校運動會，大會服裝及南市代表隊服，今日首度亮相。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國中等學校運動會將在台南登場。今（25）日台南市長黃偉哲率同台傑出選手，穿著首度亮相的大會服裝及南市代表隊服走秀，展現全中運的青春活力與運動精神。

為強調助選手一臂之力的決心，今天宣傳特別設計大型舉重槓鈴道具，由剛在全國原住民運動會拿下冠軍的舉重好手方莞靈，指導黃偉哲舉重的要領。方莞靈打趣說舉重槓鈴有「150公斤」重，黃偉哲有模有樣高舉起來笑稱「市長很會裝」，兩人妙趣互動讓現場多了不少歡笑。

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舉重好手方莞靈（左）指導黃偉哲（右）舉重。（記者洪瑞琴攝）

黃偉哲表示，南市會做好萬全準備迎接來自全國各地、近兩萬名的年輕選手與教練，誠摯邀請大家於4月19日至4月24日來台南，觀賞全中運精彩競技賽事，為小將們應援加油。

黃偉哲表示，全中運服裝新亮相，不僅展現運動競技精神，更透過融合台南歷史文化與環保永續理念，讓選手在賽場上擁有舒適與機能兼具的服裝，期盼每位選手在競技場上能全力以赴。

登場走秀包括全中奧運舉重國手方莞靈身穿裁判服；田徑七項全能黃翊婷穿著志工服；滑輪溜冰好手黃翊倢與桌球戰將謝昕融則身穿工作人員服；田徑金牌選手郭思岑與軟式網球金牌選手王明芳則穿著南市代表隊服裝，清新亮眼。

2025全國中等學校運動會將在台南登場，大會服裝及南市代表隊服今天亮相宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

南市體育局表示，本屆全中運服裝設計以「青出於藍，精彩青春」為理念，象徵選手超越自我、綻放青春光彩。台南也是海洋城市，擁有紅樹林濕地、鹽田生態與豐富的漁業文化。因此大會服裝的主色調選用磚瓦紅與鯤島藍，不僅代表台南深厚的歷史文化底蘊，也呼應其臨海的地理特色。

體育局說，大會服裝材質選用環保紗線製成的高機能布料，如咖啡紗、寶特瓶紗與海洋能量紗，兼具異味控制、抗紫外線、速乾與抗菌等特性，不僅讓選手擁有舒適的穿著體驗，也展現台南對環境永續的重視。

全中奧運舉重國手方莞靈穿裁判服走秀。（記者洪瑞琴攝）

中山國中舞蹈班為宣傳會開場表演，校長林國斌（後排中）帶隊參加。（記者洪瑞琴攝）

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