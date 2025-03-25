日職》解決養樂多強打山田哲人 古林睿煬投4局飆4K失1分

古林睿煬。（資料照，取自產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣火球男古林睿煬，今天在與養樂多二軍例行賽中繼登板，後援4局飆4K失1分，這也是他旅日後的單場最長局數，最快球速達152公里，火腿二軍終場以4：3贏球。

火腿在4局下先攻下2分，古林睿煬在5局上接替北山亘基投球，一上來就被内山壯真敲出左外野二壘安打，接著對澤井廉投出四壞球保送，雖然讓西村瑠伊斗擊出游擊滾地球，澤井廉遭到封殺出局，形成一三壘有人，但仍被養樂多去年二指、俄羅斯18歲大物Moiseyev Nikita敲出安打掉分，下一棒伊藤琉偉擊出投手強襲球形成內野安打，但古林在滿壘時飆出152公里火球，成功讓明星強打山田哲人擊出二壘高飛球接殺，濱田太貴擊出三壘滾地球遭刺殺，古林順利止血，化解滿壘危機。

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古林睿煬度過亂流後回穩，6、7、8局投出9上9下，連續解決11名打者，古林8局上更連續飆出3次三振。火腿二軍靠著有薗直輝7局下的右外野2分砲再添分數，清宮虎多朗第9局提油關門，投出2保送後被敲安打形成滿壘，之後再投出暴投丟分，接下來又保送了澤井廉在堆滿壘包，火腿趕緊換上原健太接手，他也投出暴投奉送對手得分，所幸最後三振掉代打的北村恵吾，並解決伊藤琉偉抓到最後一個出局數，火腿終場以4：3擊敗養樂多二軍。

古林睿煬今天中繼4局用59球，被敲3安失1分，另有4次三振和1次保送，防禦率為2.25。古林睿煬目前朝先發調整，有機會在4月8日起的六連戰中迎接一軍首秀。

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