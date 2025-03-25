NBA》「身為球隊領導者之一...」 神獸AD透露堅持本季復出主因

A.戴維斯。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕因傷缺陣一個多月的獨行俠明星長人A.戴維斯（Anthony Davis），今天傷癒歸隊，他上場26分鐘交出12分、6籃板、3助攻，抄截和火鍋各1次，幫助獨行俠在客場以120比101擊敗籃網。A.戴維斯表示，「作為這支球隊的領導者之一，我只想上場，至少讓他們喘口氣。」

獨行俠2月初發動驚天大交易，送走當家球星東契奇（Luka Doncic），換來A.戴維斯。但來到達拉斯後，A.戴維斯僅在美國時間2月8日出賽1場後，就因左內收肌拉傷缺陣至今。

請繼續往下閱讀...

《ESPN》報導，獨行俠近期遇到傷兵潮，像是明星後衛厄文（Kyrie Irving）左膝十字韌帶撕裂，本季提前報銷。中鋒加佛德（Daniel Gafford）膝傷、艾克森（Dante Exum）手部骨折、馬丁（Caleb Martin）臀部拉傷等等。這讓獨行俠多次差點無法湊齊聯盟規定最低的8名健康球員來參賽。此外，獨行俠中鋒萊福利（Dereck Lively II）預計未來幾週內可望歸隊。

獨行俠贏球。（美聯社）

「身體上我感覺很好。」A.戴維斯表示，從那樣的傷病中恢復，心理方面很重要，要做好心理準備上場打球。我已經做好心理準備，但當你進入比賽狀況時，你無法預測對方會做什麼，我在比賽第一分鐘就克服這點，從那以來，就要聰明應隊。顯然，我有上場時間限制。」

「看到這些傢伙每晚奮鬥真的很難受，要去贏下比賽膠著的比賽，輸掉勢均力敵的比賽，大勝對手、被對手打爆，他們都全力以赴。對我來說，從來沒有猶豫過是否要復出，特別當我感覺健康的時候。我們人手不足，球員們受傷，加佛德、萊福利，Kyrie也倒下了。這很艱難。球員們在場上拚盡全力，賽後累得躺在休息室的地板上，筋疲力盡。我毫無疑問自己會回來打球，這讓我想上場和這些人打球，每晚在場上奮鬥。」A.戴維斯說道。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）今天賽前開玩笑說，過去幾週他都告訴選手要在比賽前15分鐘才上場熱身，而不是通常的賽前20分鐘，試著盡量節省選手的體力。

「這太讓人心碎了。」A.戴維斯談到厄文的傷勢時說，「Kyrie是一位出色的籃球選手，但更出色的是他的人品，任何人經歷這樣的事情、傷勢，總是很糟糕。顯然，最初的那一刻，你想給他一些空間，然後他回到休息室，把一切發洩出來。現在他很期待這個復健過程。」

獨行俠總教練基德。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法