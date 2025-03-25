日職》熱身賽防禦率0.00超驚豔！阪神20歲左投迎接爆發？

門別啟人。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕今年日職春訓熱身賽，阪神虎隊20歲左投門別啟人讓球迷徹底認識他。門別不僅在美日職交流熱身賽時，面對小熊隊交出5局完美好投，整個日職熱身賽期間，他交出完美的防禦率0.00好表現，讓日媒看好他今年爆發。

日職公辦熱身賽賽程已於23日全部結束，日本火腿隊拿下公辦熱身賽優勝。而個人成績方面，阪神門別啟人以0.00完美成績奪熱身賽防禦率王，另外還在和美職的小熊隊交手時，投出5局完美好投。

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熱身賽的門別登板3場、12.2局，若再把2月的練習賽和與小熊隊交手的那場比賽算進去，門別已經累積25.2局無失分。而門別啟人本季首戰，很可能是開幕系列賽的第3場。

日媒報導，熱身賽交出完美的0.00防禦率的選手，上一位是2023年西武隊平良海馬，阪神隊內則是繼2011年久保康友後再次有人投出此壯舉。

日媒提及，近年幾位熱身賽防禦率王，如去年吉村貢司郎（1.35）、前年防禦率0的平良海馬和2022年的柳裕也，該年度各自有表現，柳裕也在開季後狀態稍有下滑，仍留下25場登板、防禦率3.64成績。

但熱身賽成績最終仍僅是參考，日媒指出，還尚未在日職一軍有過勝投紀錄的門別啟人，前兩年合計只有7場一軍出賽，以優異成績拿下一席先發輪值的他，今年能否突破，備受球迷矚目。

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