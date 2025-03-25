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NBA》沒約基奇只拿4勝7敗！金塊又慘遭逆轉輸球 教頭點出致命關鍵

2025/03/25 17:21

金塊不敵公牛。（美聯社）金塊不敵公牛。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）已經連續缺陣5場比賽，金塊今天雖一度領先公牛13分，但決勝節仍被打出34：20攻勢遭到逆轉落敗，總教練馬龍（Michael Malone）賽後也點出球隊輸球的致命關鍵。

本季少了「小丑」約基奇的金塊表現極不穩定，戰績只有4勝7敗，近期面對的對手中，金塊可以贏下西部排名第2的強敵火箭，卻同時遭到西部第12拓荒者與東部第9公牛逆轉吞敗。目前金塊以44勝27敗暫居西部第3，但僅領先第4的湖人1場勝差。

「考量到我們4天3戰，我認為球員們已經很努力了，但我們需要更拚。」金塊總教練馬龍賽後表示。「我們今天的重點就是防守轉換快攻，因為公牛可能是全聯盟最擅長快攻的球隊之一。但到第三節，我能看出我們真的累壞了，決勝節進攻端也出現失誤，讓對方輕鬆得分。」

馬龍坦言：「我們所有人都對這場敗仗感到難受，不少球員都很自責。」他也稱讚今天繳出28分的二當家穆雷（Jamal Murray），「他全力以赴，打得很出色，公牛給他增加不少防守壓力。我們需要其他跳出來，但今晚沒能做到，有時候就是如此。」

在約基奇缺陣之下，若戈登（Aaron Gordon）也無法上陣，原本內線人選就嚴重不足的金塊，防守戰力更加大打折扣。談到防守問題時，穆雷坦言，季後賽將近，球隊必須表現更好，所有人都要善加溝通。

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