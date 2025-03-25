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NBA》一度不想給巴特勒頂薪續約！ 美媒曝勇士高層做出決定的關鍵

2025/03/25 21:39

巴特勒。（資料照，路透社）巴特勒。（資料照，路透社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士透過交易換取明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）後，就與成功以2年1.12億美元與他續約，至今拿下16勝4敗的戰績，這讓他們重回西部前段班之列，但在這之前，勇士內部其實對於是否要以頂薪續約巴特勒感到遲疑，對此媒體報導點出讓勇士高層下定決心的關鍵。

《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）報導指出，勇士在與巴特勒完成續約前，高層們曾針對巴特勒的續約問題進行激烈的討論，甚至一度考慮要開出一份非頂薪的合約給巴特勒，直到勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）力挺巴特勒，為他這位球員打包票，說服高層給予他頂薪續約會被巴特勒視為一個球團信任他的訊號。

就目前的結果看來，勇士和巴特勒目前的合作關係非常出色，但從他的職業生涯來看，過去他在新加入一支球隊時產生的化學效應和戰績都很出色，但最終在過一段時間後，經常出現與球團甚至隊友關係破裂的狀態發生，而勇士未來能否持續與巴特勒維持良好的合作關係，將成為勇士能否在接下來持續保有從西部突圍而出，甚至再與柯瑞（Stephen Curry）攜手奪冠的關鍵。

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