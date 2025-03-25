TPBL》夢想家找來213公分馬可仕・龍查 分擔高柏鎧體力

福爾摩沙夢想家球團今日正式宣布洋將馬可仕・龍查（Markus Lončar）加盟。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今天正式宣布洋將馬可仕・龍查（Markus Lončar）加盟，希望在禁區分擔高柏鎧的體力，在例行賽最後階段衝刺戰績。

馬可仕・龍查擁有波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞雙重國籍，現年28 歲，身高 213 公分，具備豐富國際賽場經驗，曾效力於波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、德國、沙烏地阿拉伯、波蘭、葡萄牙等多個國家聯賽。

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馬可仕・龍查在2023-24賽季於Al Taawoun （Saudi Arabia-SBL）出賽22場比賽，場均20分、16.2籃板、1.8助攻、2次阻攻，投籃命中率 74.2%，三分命中率三成七。隔年轉戰Al Nasr Riyadh （Saudi Arabia-SBL），場均 13.3 分、13.2 籃板、1.0 助攻、1.8 籃板。

夢想家總經理韓駿鎧表示：「非常歡迎馬可仕・龍查的加入，他的到來將增強球隊的禁區戰力、防守強度與分擔高柏鎧的體力，為團隊帶來更多助力。期待他在賽季中發揮實力，為球隊帶來勝利。」

馬可仕・龍查也表示，「這是我第一次來到台灣，我非常喜歡夢想家，迫不及待想見隊友們，還有品嚐台灣的美食，我的目標是贏得總冠軍，我相信我們一定可以做到。」

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