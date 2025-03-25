晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》夢想家找來213公分馬可仕・龍查 分擔高柏鎧體力

2025/03/25 17:03

福爾摩沙夢想家球團今日正式宣布洋將馬可仕・龍查（Markus Lončar）加盟。（夢想家提供）福爾摩沙夢想家球團今日正式宣布洋將馬可仕・龍查（Markus Lončar）加盟。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今天正式宣布洋將馬可仕・龍查（Markus Lončar）加盟，希望在禁區分擔高柏鎧的體力，在例行賽最後階段衝刺戰績。

馬可仕・龍查擁有波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞雙重國籍，現年28 歲，身高 213 公分，具備豐富國際賽場經驗，曾效力於波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、德國、沙烏地阿拉伯、波蘭、葡萄牙等多個國家聯賽。

馬可仕・龍查在2023-24賽季於Al Taawoun （Saudi Arabia-SBL）出賽22場比賽，場均20分、16.2籃板、1.8助攻、2次阻攻，投籃命中率 74.2%，三分命中率三成七。隔年轉戰Al Nasr Riyadh （Saudi Arabia-SBL），場均 13.3 分、13.2 籃板、1.0 助攻、1.8 籃板。

夢想家總經理韓駿鎧表示：「非常歡迎馬可仕・龍查的加入，他的到來將增強球隊的禁區戰力、防守強度與分擔高柏鎧的體力，為團隊帶來更多助力。期待他在賽季中發揮實力，為球隊帶來勝利。」

馬可仕・龍查也表示，「這是我第一次來到台灣，我非常喜歡夢想家，迫不及待想見隊友們，還有品嚐台灣的美食，我的目標是贏得總冠軍，我相信我們一定可以做到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中