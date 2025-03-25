滑輪溜冰》台灣國際花式滑輪溜冰賽3/27新竹登場 杭洲亞運金牌洪筱晴領軍

台灣國際花式滑輪溜冰賽3/27登場。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣國際花式滑輪溜冰公開賽將於3月27日至30日於新竹縣竹北國民運動中心華麗登場，今年除了有杭州亞運金牌台將洪筱晴和陳毅帆帶領台灣花式溜冰精英參賽外，還邀請到7個國家選手參賽，其中還有世界青少年組冠軍來台參賽。

今年來台參賽的國外的選手中又以義大利冠軍雙人組合英格利斯（ José Enrico Inglese） 與波莉（ Angelica Polli ）最著名，兩人都來自義大利東部的里米尼（Rimini），搭檔參加雙人花式滑輪項目，展現卓越的默契與高超技藝， 2024 年成功奪下全義大利冠軍，隨後在葡萄牙舉行的歐洲錦標賽再度摘金。

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在國內部份，知名度最大是杭洲亞運金牌女將洪筱晴和陳毅帆在拿下亞運金牌後，洪筱晴依舊不停在訓練新的動作，包括3圈Salchow 跳躍動作在比賽中可以拿到足圈的分數，旋轉方面也有新練的後仰飛燕旋轉動作，雖然洪筱晴在杭州亞運以94.38分摘金，今年更把目標設定在突破更高的總分115分以上。

陳毅帆在經過杭州亞運因為參賽人數太少而臨時被取消競賽項目後，去年除了在台灣國際花式滑輪溜冰公開賽以146.73分打敗群雄封王後，去年9月在義大利舉行的世界滑輪溜冰錦標賽拿下亞軍，他在10月回到台灣後便立馬在屏東全民運動會中拿下個人並排自由型和個人直排花式自由型雙金，依舊是台灣最強的花式滑輪溜冰一哥。

在去年亞洲溜冰錦標賽中勇奪直排花式成年女子組冠軍的新北市的好手黃詠蘭，今也將挑戰2025年世界錦標賽參賽資格，並為了這場臺灣國際大賽設定了新目標——穩定完成二圈半Axel跳躍，期望在賽場上突破自我，為台灣爭光。

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