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MLB》大聯盟春訓近距離觀察大谷翔平！道奇19歲大物驚：跟神一樣

2025/03/25 17:59

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇19歲大物外野手德保拉（Josue De Paula）今年首度受邀參加大聯盟春訓，近日受訪談到能在春訓中親眼觀察日本巨星大谷翔平練球，德保拉也坦言是相當難得的經歷。

德保拉是道奇在2022年1月以僅39萬7500萬美元簽下的國際自由球員新秀，上季在低階與高階1A合計出賽108場，打擊三圍.268/.404/.405，攻擊指數0.809，累積10轟、62分打點，另跑出27次盜壘，選到84次四壞保送。

德保拉今年獲得大聯盟官網農場10大外野第9名，同時他在百大新秀排名第40名，也是道奇農場第3號大物新秀。首度獲邀參加大聯盟春訓的他，近日受訪被問及能親眼觀察貝茲（Mookie Betts）與大谷翔平打擊訓練的過程，他直呼：「這感覺真的只能用『天啊（Damn）』來形容！」

德保拉表示：「能親眼見證如同『神一般』的球員是如何準備比賽，這讓我完全轉換另一種視角。真是太驚人了，也是一種極為寶貴的經驗。」

德保拉在本季春訓出賽8場，累積9打數敲出4支安打，包含1支二壘安打，打擊三圍.444/.615/.556，攻擊指數0.171，貢獻3分打點，選到3次四壞保送，另有1次觸身球。

德保拉。（資料照）德保拉。（資料照）

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