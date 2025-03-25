謝國城盃》強投壓制！桃園市、台北市搶下四強門票

衛冕軍桃園市隊晉級4強。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕派出陣中2名最頂尖的投手輪番壓制，桃園市隊果然收到想要的效果，今（25）日在B組勝部冠軍戰面對臺中市隊送出11K完封秀，終場以5：0贏球，收下114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽第1張4強門票，距離3連霸只差2勝。

桃園市隊先發投手謝承濬在登板之前就為自己打下分數，1局上敲出陽春全壘打，締造連3天開轟紀錄，總教練李政達形容子弟兵投打都穩健，就是容易自己想太多，「他的爆發力、協調性和腳程都是同齡裡相當突出的，也符合參加U12的年齡，相信他會是這屆中華隊不可或缺的選手。」

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沒有浪費自己爭取來的勝投資格，謝承濬用50球投完5局，只被敲2支安打，沒有任何保送，還帶有6次三振，在比數3：0時將任務轉交給隊長林冠嶔；林冠嶔也完美承接最後2局，丟了30球沒被敲任何安打，有1個四壞球保送，但也賞出5K。李政達指出，此役2名投手皆在設定的球數內完成交辦事項，「看起來收到蠻好效果，直球、變化球都有按照指示。」

眼看謝承濬不只開轟連連，今天又3安猛打賞，擔任前一棒開路先鋒的林冠嶔此役只有1支安打，另1次上壘是靠不死三振，最後有為球隊跑回分數。他說期待自己接下來在4強戰甦醒，但不會有太大壓力，站上打擊區就放輕鬆，不想和隊友暗自較勁，「一直以來謝承濬跟我並駕齊驅，有時候他打得好，有時候我打得好。」

林冠嶔同樣對投球抱有信心，此役登板並無緊張感，選擇相信隊友守備，自評做最好的地方是變化球有確實丟到好要的位置。雖然他的變化球只有1顆滑球，但直言會努力練到最好，「我有看大聯盟投手大谷翔平的影片，教練也有教我握法。」事實上他的直球球速也相當出色，先前最快測到115公里，「畢業前想提升到120公里。」

桃園隊長林冠嶔後援2局。（台灣世界少棒聯盟提供）

過去7年的謝國城盃，桃園市隊帶回6座冠軍，其中5冠都是龜山國小所奪，唯獨2019年時，由仁善國小代表拿下4連霸當中的第2年，因此今年龜山國小要挑戰的是自力3連霸，李政達頗具信心，「看起來機會蠻大的。」

A組勝部冠軍戰結果也緊跟著出爐，地主臺北市隊在4局上甩開南投縣隊的糾纏，海灌8分揚長而去，終場以14：4提前在5局打完收下勝利，確保另一張4強席次。

臺北市隊首局的3分領先一下子就失守，南投縣隊重砲捕手幸家文一棒3分，用全壘打讓比賽重新開始，結果4局上臺北市以牙還牙，張純博回敬3分彈再度領先，這1轟也讓南投縣跟著崩盤，接連出現失誤和保送，最後一口氣攻了14個人次、進帳8分才停歇。

明天原本是休兵日，考量週末氣候因素，大會決定提前完成剩餘賽程，將進行2場敗部賽事，早上先是高雄市隊和彰化縣隊之爭，下午由屏東縣隊和新北市隊交手。

臺北市隊張淳博開轟。（台灣世界少棒聯盟提供）

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