中職》味全新人曾聖安開季一軍 葉總評像卡洛爾

曾聖安。（味全龍提供）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍去年第1指名的高中新人曾聖安春訓表現亮眼，味全總教練葉君璋今天表示，曾聖安確定開季從一軍出發，而且會先發。葉君璋並指出，曾聖安運動能力突出，就像曾獲得國聯新人王的響尾蛇隊台裔外野手卡洛爾，非常值得期待。

到今天賽前為止，曾聖安在公辦熱身賽出賽5場，17打數擊出6支安打，包括1支二壘打，打擊率0.353。味全打擊教練克魯茲日前曾表示，曾聖安的揮棒幾乎沒有缺失，讓他想起去年簽下大聯盟史上最大合約的大都會隊索托，葉君璋則認為，曾聖安的運動能力像卡洛爾。

請繼續往下閱讀...

葉君璋指出，曾聖安和卡洛爾都是光看體型不知道運動能力這麼好的選手，有速度又有打擊爆發力，就像會在小聯盟看到什麼都好、只欠缺經驗的年輕球員。

葉君璋透過曾聖安開季一軍而且會先發後，開玩笑表示：「我這樣講，他會不會睡不著？」曾聖安知道葉總這樣說，果然表示他會很緊張，但也只能想辦法克服了。

曾聖安表示，自辦熱身賽時打得並不好，經過和教練討論並請教學長，把打擊動作中多餘的東西拿掉，找到自己最舒服的揮棒，公辦熱身賽終於看到成果，雖然被認為像索托、卡洛爾，並不會看誰打得好就特別去學他的動作，畢竟每個人的身體素質和習慣都不同，要找出最適合自己的動作。

曾聖安原本還沒有註冊在60人正式球員名單，穿121號球衣，確定開季一軍後第1個改變，就是背號變成2位數的50號，曾聖安表示，因為能挑的號碼之中，50號看起來最順眼。

曾聖安。（味全龍提供）

曾聖安。（味全龍提供）

曾聖安。（味全龍提供）

曾聖安。（味全龍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法