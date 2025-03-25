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中職》年度球員卡明天開賣 全國四千家統一超商都買得到

2025/03/25 18:54

中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）

〔記者吳清正／台北報導〕以2023賽季與傳承為企劃主軸的中職年度球員卡，明天起在全國4000家統一超商開賣，精裝盒同步開放ibon機台預購取貨，4月3日起於卡店通路接力上市。

最新年度球員卡多項主題延續「紀錄傳承」精神，球星高國輝高掛球鞋引退，以其生涯達成紀錄與對應當時照片專屬設計限量卡款珍藏；「經典傳承組合」由經典賽明星教練團搭配現代台灣隊球星攜手簽名共同完成；另外還有接棒中繼王、救援新世代及接力無安打等話題組合卡款，以及特殊紀錄與明星賽組合簽名，不僅兼具收藏和話題性，亦能跟著球員卡重溫當下感動。

「物以稀為貴」除少量發行的簽名卡款，還包含普卡、新人卡、各類獎項卡、限量卡、實戰球衣卡、用品簽名卡、啦啦隊女孩等卡款通通有！合計多達1,358款，本年度球迷見證了首位達成300轟球員林智勝，以及「棒球情人」高國輝榮耀引退，堪稱以全壘打寫紀錄的重砲手，因此特別設計裱入球棒切片之直式翻頁式書卡；作工精細如藝術品的雷射雕刻簽名卡、漫畫塗鴉風的火力引爆系列以限量卡之姿延續，首次加入年度各大國際賽事「台灣英雄」頂級投、打球星不同風貌。

中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）

中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）

中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）

中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）中職年度球員卡明天開賣。（中職提供）

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