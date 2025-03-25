台日軟式少棒對戰 高雄中正國小轟12安勇奪冠軍旗

台日軟式少棒錦標賽，高雄市中正國小少棒隊勇奪冠軍旗。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市25屆台日軟式少棒錦標賽今（25）日在立德棒球場舉行冠亞軍爭奪戰，中正國小少棒火力全開，全場轟出12支安打，以12比7打敗日本虎隊，從連續2年奪冠的日本隊手中，再度讓冠軍旗重回高雄。

冠軍戰於今天上午11點由中正少棒隊對決日本虎隊，2隊實力相當，但中正國小以打擊火力壓制日本虎隊，第1局葉志龍四壞球保送，靠著隊員火力支援與虎隊失誤回壘得到第1分，打開得分大門後，後面局數安打火力不斷，又在三局上拿下5分，4局上2分，並在第5局再靠著火力支援，一口氣再拿到致勝的4分。

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日本虎隊實力亦相當堅強，第1天以9比3擊敗美濃國小少棒隊，之後打贏鼓岩國小，並在第3戰以8比6打敗中正國小。但中正國小以積分回到四強戰，先以5比7打贏日本獅子隊，取得與虎隊在冠亞軍戰再次對決的機會。虎隊全場揮出6支安打，在第3局追到6比6平手，不過最後仍以7比12不敵中正少棒隊。

已經連續舉辦第25屆台日軟式少年棒球錦標賽，冠軍隊是中正國小、亞軍日本虎隊、季軍日本獅子隊、殿軍鼓岩國小。其中在前2屆2019年是由日本虎隊拿冠軍，2024年日本獅子隊再得冠軍，中正國小曾於2018年奪冠，在連失2屆冠軍旗後，再度讓冠軍旗重回高雄市。正國小教練楊正安獲選本屆台日軟式少棒錦標賽「最佳教練獎」；中正國小選手楊承浩在對戰日本鳳凰隊、虎隊時，靠著火力支援建攻，獲將「功勞獎」。

台日軟式少棒錦標賽冠軍戰由中正少棒隊對決日本虎隊，終場中正以12比7打敗日本虎隊。（高雄市教育局提供）

高雄市第25屆台日軟式少棒錦標賽落幕，冠軍隊是中正國小、亞軍日本虎隊、季軍日本獅子隊、殿軍鼓岩國小。（高雄市教育局提供）

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