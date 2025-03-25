中職》富邦悍將開幕戰「我要全部」！主題日內野真的送Shampoo

富邦開幕戰賽前在場外舞台將舉辦「悍將應援速成班」舞台活動，由Fubon Angels來教你跳應援。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕悍將家人們一起來吶喊吧！4/2（三）、4/3（四）主場開幕戰「Fight for All」主題日登場，眾所期待的Fubon Angels 將全員到齊，2日賽前將請到以《台灣的棒球詩篇》音樂會讓棒球迷們有滿滿共鳴的八角塔男聲合唱團，來到新莊球場現場演出，3日賽前則邀請Dance30 帶來開場大合舞，要用最炸裂的街舞引爆全場！

悍將主場開幕戰要和悍將家人一起大喊「我要全部」！除了先前公布熱區可以獲得「我要這件應援TEE」外，主題日兩天內野進場球迷還要「給你Shampoo」，只要進場至贈品攤位帳篷出示闖關卡即可兌換一份「Clear淨去屑洗髮精」以及「昭憲茶業冷泡茶」，每人每卡限領一份、不可代領，發放時間為4/2 （三） 16:30-19:00；4/3 （四） 14:30- 17:30，如發放完畢將提前截止。

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歡迎新球迷的加入成為悍將家人，開幕戰賽前在場外舞台將舉辦「悍將應援速成班」舞台活動，由Fubon Angels來教你跳應援，4/2 （三） 17:00由秀秀子、大頭、禾羽、KAPO帶來教學，4/3 （四） 15:30讓慈妹、栗子、潔潔、雅惟和你應援！

「Fight for All」主題日賽前有精彩的表演活動，2日賽前由去年舉辦《台灣的棒球詩篇》音樂會，讓棒球迷們有滿滿共鳴的八角塔男聲合唱團，將來到棒球場演唱獻給新莊棒球場及悍將家人，將用爆發力十足的嗓音，為悍將帶來最熱血的開場演出！3日賽前集合各校舞力菁英，「Dance30」帶來開場大合舞，以雙北熱愛街舞的高中生組成的Dance30，是許多街舞愛好者夢想啟航的起點，來到新莊棒球場表演炸裂新滋味！

主題日兩天當然也有開球嘉賓來為悍將打氣，2日比賽前「2025 雙北世壯運」吉祥物——壯寶將再臨新莊棒球場，活力四射為選手們加油打氣並開球；而3日賽前則將由台北101董事長賈永婕擔任開球嘉賓，以滿滿的熱情為富邦悍將加持，期待帶來好運與勝利，在今年第一個主場系列戰拿下好成績。

「2025 雙北世壯運」吉祥物——壯寶將再臨新莊棒球場，活力四射為選手們加油打氣並開球。（富邦悍將提供）

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