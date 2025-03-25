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桌球》陷入劈腿桃色風暴 亞運桌球國手黃彥誠公開道歉了！

2025/03/25 19:37

在網路頗具人氣的黃彥誠，陷入桃色風暴。（取自WTT官網）在網路頗具人氣的黃彥誠，陷入桃色風暴。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕近日捲入劈腿桃色風波的亞運桌球國手「海巡王子」黃彥誠，在神隱多日後，今天傍晚在個人IG、 threads承認錯誤並公開道歉，表示日後也將記取教訓，修正思想觀念與行為，專注在訓練與學習上。

上週五一名胡姓女子在個人IG上PO文，「我本人在此鄭重的向黃彥誠的女朋友道歉，我不應該在明知道黃彥誠有女朋友的情況下，還跟他說這麼沒邊界感的話，我也不應該跟黃彥誠上床，我錯了，身為一個女生卻傷害另一個女生，我的錯，我不會再打擾妳們的生活，真的很抱歉！」接著又在限時動態發一連串的對話紀錄，包含露骨字眼。

黃彥誠的劈腿事件傳出後，立刻在網路上炸鍋，女友也因此和他分手。

不過，在事件發生後，黃彥誠就消失不見，他原本報名參加今天在斯洛維尼亞開打的WTT奧托切克支線賽，也在上週六申請退賽，他和郭冠宏的男雙賽事也一併取消。

世界排名61的黃彥誠在國內男子世界排名僅次於林昀儒、高承睿和馮翊新，也是近幾年亞錦賽、世錦賽固定班底。最近桌協、體育署和國訓中心都收到網友投訴，認為黃彥誠形象破滅，不適合代表台灣參加國際賽。

黃彥誠今天雖然在社群媒體公開道歉，認為「自己在兩性議題上犯下錯誤，對社會大眾造成不好的觀感，讓大家失望了。」

但桌協秘書長葉國欽表示，明天一早將正式發文給黃彥誠，要求他親自到協會說明，之後也將召開選訓委員會討論他的國手資格。

黃彥誠在社群媒體發表道歉聲明。（取自黃彥誠treads）黃彥誠在社群媒體發表道歉聲明。（取自黃彥誠treads）

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