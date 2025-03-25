屏東在地培育桌球國手廖堉棋 首次挑戰國際賽雙打就奪金

屏東縣立至正國中學生廖堉棋（左二）本月參加世界桌球職業大聯盟韓國江陵青年挑戰賽拿下男女混雙冠軍，校長黃賢德（右二）、教練陳振凱（左一）等人以他為榮。 （記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立至正國中學生廖堉棋，去年（2024年）9月赴波士尼亞參加世界桌球職業大聯盟青少年挑戰賽，首次出國比賽就拿下U15男單冠軍， 才短短半年，本月（3月）又於韓國江陵青年挑戰賽，拿下男女混雙冠軍，這是他首次參加雙打國際賽事，賽前2天才與搭檔廖頤暄一起練習，驚奇拿下金牌。

今年14歲、就讀至正國中二年級的廖堉棋，被稱為「金童小棋」，是屏東在地培育出的桌球國手，他4歲開始打桌球，就讀仁愛國小時征戰全國競賽屢傳佳績，升上至正國中後，更在台灣U15國手選拔中脫穎而出，取得國手資格，去年9月參加WTT（世界桌球職業大聯盟，World Table Tennis）青少年挑戰賽波士尼亞與赫塞哥維納塞拉耶佛站賽事，就拿下U15男單世界冠軍。

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隸屬於合庫球隊的廖堉棋，本月搭配國泰人壽桌球隊女將廖頤暄，參加2025年WTT韓國江陵青年挑戰賽，一路闖進21日晚間的男女混雙冠亞軍決賽，最後以3比2擊敗日本隊，勇奪世界冠軍，首次搭檔的2人在賽事中連贏6場，相當不容易。

教練陳振凱表示，廖堉棋過去以單打為主，此次盼透過雙打磨練處理球的想法和認知，賽前1個月決定和廖頤暄搭配，但沒有時間一起訓練，直到賽前才提早2天到韓國練習，沒有想到首次混雙表現就這麼好。

廖堉棋說，過去打歐洲站比較多，此次亞洲站賽事，讓自己成長不少，尤其遇到日本選手，球風不同、變化很多，有時沒有辦法適應，之後要多多習慣。

廖堉棋接下來要備戰全中運，他以單打分組冠軍進入決賽；至正國中校長黃賢德表示，至正國中桌球隊現有16位選手，除了廖堉棋的男單，男子團體今年也打入全中運前8強，4月將全力以赴，為屏東縣爭取榮耀；感謝屏東縣政府、體發中心以及屏東縣桌球委員會、屏科大體育室老師楊嘉恩等人的支持。

有「金童小棋」之稱的屏縣至正國中桌球好手廖堉棋左手持拍、球路犀利。 （記者羅欣貞攝）

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