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亞洲盃資格賽》安以恩下半場自由球破門 台灣男足惜敗土庫曼

2025/03/25 20:41

安以恩。（足協提供）安以恩。（足協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣男足靠著安以恩在下半場第63分鐘的自由球遠射扳平戰局，可惜之後被土庫曼進球，2027年亞洲盃資格賽最終輪首戰以1：2吞敗。

2027年亞洲盃資格賽最終輪共24隊分成6組，台灣與土庫曼、斯里蘭卡和泰國分在D組，進行6場主、客場賽事，只有分組第一才能取得晉級門票，難度頗高。

世界排名165的台灣與世界143的土庫曼，上一次交手要追溯到2017年的亞洲盃資格賽，且過去5次交手都吞敗，今天雙方再次碰頭，台灣開賽攻勢凌厲，班吉、安以恩都有不錯的機會，可惜都欠缺臨門一腳，而土庫曼則是打得相對保守，雙方上半場以0：0戰成平手。

進入下半場，土庫曼靠著土加耶夫（Elman Tagayev）的禁區起腳破門先馳得點，但安以恩在第63分鐘靠著自由球遠射破門，以1：1成功扳回一城。

土庫曼在第83分鐘將球送到禁區，未料球碰到陳柏良的肩膀，被跟進的古巴諾夫（Yazgylych Gurbanov）逮到機會，跟進後將球擺進球門，逆轉戰局，最後台灣力求反撲卻功敗垂成，以0：1席敗。

台灣下一場將是6月10日在客場對上斯里蘭卡。

安以恩。（足協提供）安以恩。（足協提供）

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