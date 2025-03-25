中職》林哲瑄代打致勝安 富邦公辦熱身3連霸

林哲瑄。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將林哲瑄第9局代打擊出致勝的2分打點二壘打，5:3逆轉味全龍，富邦以2連勝結束公辦熱身賽，戰績6勝4敗確定排名第1，達成3連霸。

味全王維中公辦熱身賽初登板，先發5局無失分，只被擊出3支安打，投出3次三振，沒有四壞球，也沒有讓富邦上過得點圈，只用49球就投完5局，3:0領先退場，可惜牛棚未能守成。。

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味全第1局留下滿壘殘壘，第4局終於掌握同樣先靠觸身球上壘的契機，陳子豪和郭嚴文連續安打先馳得點，張政禹高飛犧牲打再下一城，味全2:0領先。

第5局富邦先發投手李東洺連投3次四壞球形成滿壘，富邦換上藍愷青，吉力吉撈高飛犧牲打追加1分。

味全第6局換上去年季後被中信兄弟釋出的陳志杰，一上場就投出觸身球，再被蔡佳諺安打，富邦李宗賢雙殺打換回1分，陳志杰再投出四壞球後退場。

第8局富邦林岳谷代打敲出二壘打，王念好擊出今晚第3安的三壘打扳回1分，追到2:3。

第9局富邦范國宸和董子恩連續安打，並靠著暴投進佔二、三壘，味全故意保送代打的戴培峰，富邦再起用林哲瑄代打，擊出二壘打連得2分，蔡佳諺再打出高飛犧牲打，富邦5:3超前。

林哲瑄。（記者林正堃攝）

林哲瑄。（記者林正堃攝）

王維中。（記者林正堃攝）

郭嚴文。（記者林正堃攝）

吉力吉撈鞏冠。（記者林正堃攝）

林哲瑄敲出逆轉安打，助悍將擊敗味全。（記者林正堃攝）

林哲瑄敲出逆轉安打，助悍將擊敗味全。（記者林正堃攝）

林哲瑄敲出逆轉安打，助悍將擊敗味全。（記者林正堃攝）

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