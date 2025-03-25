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PLG》送林志傑再戰1年禮物！富邦勇士打敗獵鷹變聯盟第2

2025/03/25 21:38

林志傑。（記者王藝菘攝）林志傑。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕富邦勇士今天賽前迎來42歲「野獸」再戰1年的好消息，晚間在主場和台鋼獵鷹上演第2名爭奪戰，勇士雖然差點浪費逾20分領先，但最終仍以103：94氣走獵鷹，贏得對戰4連勝，並登上聯盟第2名。

勇士前場以98：92打敗高雄鋼鐵人，贏球後僅落後台鋼獵鷹0.5場勝差，今天也要在主場全力出擊。

勇士此仗在上半場靠著洪楷傑14分、沃特斯13分，以58：40領先獵鷹，甚至在第三節最多領先21分，想不到獵鷹一路追分並在第四節一度超前，再來雙方就是你來我往，周桂羽則是先投進三分球，以及莫巴耶兩罰俱中稍稍甩開獵鷹，即使獵鷹又追近，勇士洪楷傑漂亮轉身搶下2分，以及陳又瑋2罰中1，勇士還是有驚無險收下勝利。

勇士贏球後戰績12勝9敗，擠下12勝10敗的獵鷹攻上聯盟第2名，同時也為本季例行賽主場最終戰畫下完美句點。沃特斯16分、7籃板，洪楷傑19分，威希15分、23籃板、5助攻和3抄截，莫巴耶15分進帳，周桂羽10分、7助攻、5抄截，至於今天焦點人物林志傑拿5分。

獵鷹方面，翟蒙17分、飛雷神24分、鉑金21分，謝宗融11分、8籃板及4助攻，谷毛唯嘉2分、9助攻。

林志傑。（記者王藝菘攝）林志傑。（記者王藝菘攝）

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