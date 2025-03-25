晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

勇闖全國原住民運動會傳統射箭混雙 桃園原鄉2小學生「銀」了

2025/03/25 22:02

復興區高義國小五年級邱鈞琪（右）與羅浮國小六年級洪承雅（左）在全國原住民族運動會射下銀牌。（桃市教育局提供）復興區高義國小五年級邱鈞琪（右）與羅浮國小六年級洪承雅（左）在全國原住民族運動會射下銀牌。（桃市教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕114年全國原住民族運動會昨（24日）晚上在高雄圓滿閉幕，桃園市原住民族運動代表隊以出色表現榮獲132面獎牌（43金、45銀和44銅），成功達成全國總錦標五連霸目標，其中，來自復興區高義國小五年級邱鈞琪與羅浮國小六年級洪承雅，以卓越技術與堅定信念，在競爭激烈的傳統射箭混雙賽中勇奪銀牌，展現驚人的競技實力，為學校也為部落爭光！

本次比賽吸引來自全國各地的優秀射箭選手，競爭異常激烈，奪銀的邱鈞琪、洪承雅，自不同學校，卻在訓練與比賽中建立深厚的默契，兩人自幼在部落耳濡目染，對傳統射箭懷抱熱情，在師長與族人的指導下逐步成長，最終站上全國舞台，在初賽展現穩定的射擊準確度，成功晉級決賽，在決賽中沉著應戰，一箭接一箭展現默契與精湛技術，與對手激戰至最後一刻，最終以微小差距摘下銀牌。

邱鈞琪分享，「射箭是泰雅祖先流傳下來的技藝，是我們的驕傲。」他從小看著學長姐拿起傳統弓箭比賽，心生嚮往，也燃起使命感，能夠拿下亞軍真的很開心；洪承雅則說，「我最喜歡站在射箭場上專注瞄準的感覺，每一支箭都是努力的證明。」比賽過程雖然緊張，但兩人彼此鼓勵，相信自己，才能穩定發揮。

桃園市長張善政今（25）日出席市政會議肯定桃園市原住民族運動代表隊在「114年全國原住民族運動會」中再創佳績，期勉團隊再接再厲，朝向六連霸的目標邁進；復興區長蘇佐璽也說，這項佳績不僅展現原住民學童的運動潛力，更象徵傳統文化的延續與發揚，讓原住民射箭技藝在新生代中閃耀光芒。

高義國小、羅浮國小的射箭教練黃育章、張月霞對選手的表現感到無比驕傲，黃育章表示，「孩子們的努力與堅持令人感動，即便資源有限，他們依然展現運動家的精神。」張月霞提到，「這不只是技術的較量，更是文化的交流。我們希望讓更多孩子愛上傳統射箭，並延續這項珍貴技藝。」

復興區高義國小五年級邱鈞琪（右）與羅浮國小六年級洪承雅（左）在全國原住民族運動會射下銀牌。（桃市教育局提供）復興區高義國小五年級邱鈞琪（右）與羅浮國小六年級洪承雅（左）在全國原住民族運動會射下銀牌。（桃市教育局提供）

復興區高義國小五年級邱鈞琪（右）與羅浮國小六年級洪承雅（左）在全國原住民族運動會射下銀牌。（桃市教育局提供）復興區高義國小五年級邱鈞琪（右）與羅浮國小六年級洪承雅（左）在全國原住民族運動會射下銀牌。（桃市教育局提供）

復興區高義國小五年級邱鈞琪（右2）與羅浮國小六年級洪承雅（左1）和教練黃育章（左2）、張月霞（右1）。（桃市教育局提供）復興區高義國小五年級邱鈞琪（右2）與羅浮國小六年級洪承雅（左1）和教練黃育章（左2）、張月霞（右1）。（桃市教育局提供）

復興區高義國小五年級邱鈞琪。（臉書粉專「I Archery射箭弓場」提供）復興區高義國小五年級邱鈞琪。（臉書粉專「I Archery射箭弓場」提供）

復興區羅浮國小六年級洪承雅。（臉書粉專「I Archery射箭弓場」提供）復興區羅浮國小六年級洪承雅。（臉書粉專「I Archery射箭弓場」提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中