勇闖全國原住民運動會傳統射箭混雙 桃園原鄉2小學生「銀」了

復興區高義國小五年級邱鈞琪（右）與羅浮國小六年級洪承雅（左）在全國原住民族運動會射下銀牌。（桃市教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕114年全國原住民族運動會昨（24日）晚上在高雄圓滿閉幕，桃園市原住民族運動代表隊以出色表現榮獲132面獎牌（43金、45銀和44銅），成功達成全國總錦標五連霸目標，其中，來自復興區高義國小五年級邱鈞琪與羅浮國小六年級洪承雅，以卓越技術與堅定信念，在競爭激烈的傳統射箭混雙賽中勇奪銀牌，展現驚人的競技實力，為學校也為部落爭光！

本次比賽吸引來自全國各地的優秀射箭選手，競爭異常激烈，奪銀的邱鈞琪、洪承雅，自不同學校，卻在訓練與比賽中建立深厚的默契，兩人自幼在部落耳濡目染，對傳統射箭懷抱熱情，在師長與族人的指導下逐步成長，最終站上全國舞台，在初賽展現穩定的射擊準確度，成功晉級決賽，在決賽中沉著應戰，一箭接一箭展現默契與精湛技術，與對手激戰至最後一刻，最終以微小差距摘下銀牌。

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邱鈞琪分享，「射箭是泰雅祖先流傳下來的技藝，是我們的驕傲。」他從小看著學長姐拿起傳統弓箭比賽，心生嚮往，也燃起使命感，能夠拿下亞軍真的很開心；洪承雅則說，「我最喜歡站在射箭場上專注瞄準的感覺，每一支箭都是努力的證明。」比賽過程雖然緊張，但兩人彼此鼓勵，相信自己，才能穩定發揮。

桃園市長張善政今（25）日出席市政會議肯定桃園市原住民族運動代表隊在「114年全國原住民族運動會」中再創佳績，期勉團隊再接再厲，朝向六連霸的目標邁進；復興區長蘇佐璽也說，這項佳績不僅展現原住民學童的運動潛力，更象徵傳統文化的延續與發揚，讓原住民射箭技藝在新生代中閃耀光芒。

高義國小、羅浮國小的射箭教練黃育章、張月霞對選手的表現感到無比驕傲，黃育章表示，「孩子們的努力與堅持令人感動，即便資源有限，他們依然展現運動家的精神。」張月霞提到，「這不只是技術的較量，更是文化的交流。我們希望讓更多孩子愛上傳統射箭，並延續這項珍貴技藝。」

復興區高義國小五年級邱鈞琪（右）與羅浮國小六年級洪承雅（左）在全國原住民族運動會射下銀牌。（桃市教育局提供）

復興區高義國小五年級邱鈞琪（右）與羅浮國小六年級洪承雅（左）在全國原住民族運動會射下銀牌。（桃市教育局提供）

復興區高義國小五年級邱鈞琪（右2）與羅浮國小六年級洪承雅（左1）和教練黃育章（左2）、張月霞（右1）。（桃市教育局提供）

復興區高義國小五年級邱鈞琪。（臉書粉專「I Archery射箭弓場」提供）

復興區羅浮國小六年級洪承雅。（臉書粉專「I Archery射箭弓場」提供）

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