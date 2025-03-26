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MLB》洋基春訓全壘打王！布總欽點25歲新星扛重任 寫隊史首見紀錄

2025/03/26 06:57

威爾斯。（資料照）威爾斯。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）正式宣布，開幕戰將會由25歲主戰捕手威爾斯（Austin Wells）擔任開路先鋒，也讓棒球生涯從未打過第一棒的他，將成為洋基隊史第一位擔任開路先鋒的捕手。

威爾斯上季迎來大聯盟首個完整球季，出賽115場，打擊三圍.229/.322/.395，攻擊指數0.718，累積13轟、55分打點。其中威爾斯大多擔任第4棒（38場先發），而去年洋基最常擔任開路先鋒的打者，是游擊新星沃爾普（Anthony Volpe），一共有76場先發；其餘兩人是已離隊的托瑞斯（Gleyber Torres，56場）與維杜戈（Alex Verdugo，17場）。

今年春訓，威爾斯出賽15場，打擊三圍高達.372/.426/.837，攻擊指數1.263，敲出6轟為隊內全壘打王，另有12分打點，選到3次四壞保送。值得一提的是，威爾斯這15場出賽有14場都是擔任開路先鋒，儼然已經成為條紋軍的「核彈頭」。

威爾斯也擁有不錯的速度，生涯在大、小聯盟合計嘗試43次盜壘，成功40次。不過總教練布恩在春訓剛開始時受訪，就透露讓威爾斯打第一棒並非看重他的跑壘，「我認為他未來將是一名優秀的上壘型打者，這是我選擇第一棒最重要的標準。我認為他的打擊能力已經很成熟，穩定上壘就是他的特質之一。」

上季曾出現過5次由捕手擔任開路先鋒的情況，其中釀酒人的康崔拉斯（William Contreras）就佔3次。如今威爾斯將成為洋基2025年賽季固定開路先鋒人選，也成為洋基史上首位擔任開路先鋒的捕手。

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