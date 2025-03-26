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壘球》U15亞洲盃女壘賽26日登場 6強爭搶世界盃門票

2025/03/26 06:58

U15亞洲盃女壘賽26日登場，有來自印度、日本、韓國、新加坡、香港及台灣地主隊選手參賽。（南投縣政府提供）U15亞洲盃女壘賽26日登場，有來自印度、日本、韓國、新加坡、香港及台灣地主隊選手參賽。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2025U15亞洲盃女子壘球賽（2025 U15 Women Softball Asia Cup），今（26日）起至30日在南投縣埔里鎮福興壘球場舉行，包含地主台灣隊等來自亞洲的6支頂尖隊伍齊聚競技，前二名隊伍能獲得參加7月於義大利舉行的U15世界盃女子壘球錦標賽的亞洲代表權，賽事精采可期，南投縣政府籲請民眾踴躍前往觀看球賽，為台灣隊小將加油。

U15亞洲盃女壘賽，有來自印度、日本、韓國、新加坡、香港及台灣隊選手參賽，台灣隊首戰將於今日下午2點30分迎戰新加坡，而決賽階段的銅牌戰及金牌戰分別於30日上午11點及下午1點登場，屆時將見證亞洲女壘巔峰對決，並透過WBSC線上影片平台GameTime實況串流轉播。

南投縣政府祕書長洪瑞智表示，U15亞洲盃女子壘球賽不僅是世界級的賽事，也是壘球運動向下紮根、培養精英的舞台，南投縣很榮幸二度作為主辦城市，讓選手藉由比賽切磋球技，爭奪U15世界盃女子壘球錦標賽的亞洲代表權，也讓大家見證亞洲壘球的蓬勃發展。

洪瑞智指出，南投縣長期以來是國內培育女子壘球選手的搖籃，尤其埔里具有深厚壘球傳統，栽培出許多優秀的選手，多次在大型比賽獲得佳績，本屆中華隊22名選手中，就有9名來自埔里國中。

U15亞洲盃女壘賽26日登場，各國選手與冠軍獎盃合影。（南投縣政府提供）U15亞洲盃女壘賽26日登場，各國選手與冠軍獎盃合影。（南投縣政府提供）

U15亞洲盃女壘賽賽程表，金牌戰3月30日下午1點登場。（南投縣政府提供）U15亞洲盃女壘賽賽程表，金牌戰3月30日下午1點登場。（南投縣政府提供）

U15亞洲盃女壘賽，26日起在南投縣埔里鎮福興壘球場舉行。（資料照）U15亞洲盃女壘賽，26日起在南投縣埔里鎮福興壘球場舉行。（資料照）

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