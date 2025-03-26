MLB》連天使都不要！ 昔日狀元郎慘遭釋出

莫尼亞克被天使釋出。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使在今天進行名單異動，把昔日狀元郎莫尼亞克（Mickey Moniak）給釋出，不久後他們便選擇簽下工具人羅培茲（Nicky Lopez）。

莫尼亞克是2016年被費城人選進的狀元郎，當時球隊僅以610萬美元簽約金就將他簽下，簽約金比當時的紅人榜眼森索（Nick Senzel）620萬簽約金要低。費城人在該年第二輪選下潛力投手Kevin Gowdy，並給出高於順位價值兩倍以上的350萬美元簽約金，不過以目前來看，當年費城人的前兩輪選秀結果算是相當失敗。

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莫尼亞克在小聯盟的發展並不順遂，直到2020年的縮水賽季才初登大聯盟，在2022年就被費城人交易給天使換取「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）。生涯莫尼亞克在大聯盟共累積856個打數，敲出32轟，打擊率2成30，標準化攻擊指數（OPS+）只有85，被三振率高達32.3%。

羅培茲在原本跟小熊簽下小聯盟約，不過在東京賽前他就被下放，隨後他選擇跳脫合約並在今天被天使簽下。30歲的羅培茲是靠手套在大聯盟打滾的球員，生涯在大聯盟共有2346個打席，打擊三圍.248/.312/.314，wRC+77，在防守上，他有超過2000局的游擊防守經驗，DRS高於平均水準，不過去年是差勁的-9，而在出局製造值（OAA）上，羅培茲生涯有+33的表現，且在二、三壘防區也有不俗評價，還守過左外野跟一壘。

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