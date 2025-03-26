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MLB》近4年最會轟捕手！ 水手6年34.7億綁當家本壘板指揮官

2025/03/26 08:00

羅里去年敲出34轟、100分打點，還拿下金手套與白金手套獎。（資料照）羅里去年敲出34轟、100分打點，還拿下金手套與白金手套獎。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手今天與金手套捕手羅里（Cal Raleigh）簽下一張6年1.05億美元（約新台幣34.7億）延長合約，順利留住這位攻守俱佳的本壘板指揮官。

羅里的6年合約將會在今年開跑，簽約金1000萬美元，本季羅里薪資為100萬美元，2026年1100萬美元，2027年1200萬美元，2028年到2030年都是2300萬美元，2031年還有一個2000萬美元的球員選擇權，附帶200萬美元的買斷金。

現年28歲的羅里在2018年選秀會上第三輪被水手選中，在他2021年登上大聯盟至今已經敲出93轟，若僅算捕手身分則是76轟，是近4年最多轟的捕手，其359場捕手出賽則僅次於費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），在4年間排名第二。

上個賽季是羅里的生涯年，整季153場出賽有135場負責蹲捕，敲出生涯最高的34轟，灌進100分打點，打擊三圍.220/.312/.436，fWAR（勝利貢獻值）高達5.4是全隊最高。季末羅里拿下生涯第一座捕手金手套獎與白金手套獎，在MVP票選排名12名，其偷好球（framing）的能力高居聯盟PR98。

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