MLB》大谷翔平鮪魚宴凝聚道奇！ 隊友盛讚其獨特領袖氣質

大谷翔平在東京邀請隊友的鮪魚宴。（圖片取自IG）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊在大聯盟東京開幕賽以2勝0敗橫掃小熊取得系列賽勝利，不過對道奇成員來說，最深刻的恐怕不是場上的表現，而是參加由大谷翔平所主持的晚宴。

根據大聯盟記者Sonja Chen報導，由大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希三位地主主辦的晚宴當中，有一條估計400-500磅重的鮪魚，現場師傅直接上演分切秀，並讓受邀的所有成員一起享受這個獨特的壽司宴。

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許多道奇球員都對晚宴感到新奇，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表示，每個跟他談論這場晚宴的球員，都認為這是他們一生中最棒的體驗。本季新加盟的外野手康佛托（Michael Conforto）也盛讚當晚就像是一場秀，食物很棒，而這場活動更團結了整支球隊。

該次晚宴帳面上是由三位日本地主選手共同舉行，但山本由伸與佐佐木朗希都表示，實際上是大谷翔平主導了這次的活動，羅伯斯對此更坦言：「我認為這不只說明了大谷的領導力，還體現在文化層面上。我認為這反映出他們對國家的認同與自豪感，想要用最棒的方式把日本的料理介紹給隊友，展現他們的待客之道。」

報導指出，在道奇抵達東京的第二天，大谷翔平就透過翻譯表示，他希望自己的隊友很享受在日本的時光，而且能夠繼續享受下去：「我希望粉絲們也能夠看到我的隊友很享受日本的時光。」

Sonja Chen提到，大谷翔平在道奇所呈現出來的領袖氣息是隱晦的，外界沒辦法直接觀察到，不過熟知他的人都能明白他的影響力。山本由伸就表示，大谷並不是用話語來率領球隊的人，他更偏向用行動來引領球隊。「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）提到，除了比賽與訓練外，大谷是喜歡享樂的人，他很珍惜在棒球之外能與隊友相處的時光：「在場上看起來很嚴肅，但私底下的他不是這樣。」

在那場東京的晚宴，隊友透露，儘管大谷翔平沒有在台上發表演說，但他會跟翻譯走向各個隊友，去介紹料理的準備過程，這就是大谷翔平的特質。羅哈斯說道：「他們不需要說太多，而是用行動來表達。」

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