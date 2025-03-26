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MLB》小聯盟1球未投！ 天使次輪投手將創21世紀罕見紀錄

2025/03/26 09:21

強森被放進天使開季名單當中。（資料照）強森被放進天使開季名單當中。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使隊近年直接晉升農場新秀到大聯盟的舉動越來越頻繁，在今天他們宣布把去年選秀第二輪選進、小聯盟1局未沒投的強森（Ryan Johnson）放進開季名單當中。

強森在去年夏天獲得天使174萬美元簽約金，但並未在小聯盟初登板，春訓強森出賽6場有1場先發，拿下1勝0敗，防禦率3.97，11.1局投球送出10次三振。

強森將有機會成為自紅襪克羅切（Garrett Crochet）後，第一位小聯盟一場未投就在大聯盟初登板的球員，但克羅切是因為受到疫情取消小聯盟賽季的影響。而上一位小聯盟一球未投就登上大聯盟的案例，是2010年紅人隊的首輪好手李克（Mike Leake）。此外，在2000年後也僅有納迪（Xavier Nady）、李克與克羅切3名選手在未經小聯盟出賽就於大聯盟登場，強森將會成為第4人。

近年天使不斷將農場最具潛力的農場球員迅速晉升大聯盟，包含游擊手尼托（Zach Neto）、一壘手沙努爾（Nolan Schanuel），投手希爾賽（Chase Silseth）以及火球後援喬伊斯（Ben Joyce），四人在小聯盟出賽場次都不滿50場：尼托48場、沙努爾22場、希爾賽38場、喬伊斯47場。

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