NBA》塔圖姆遭「墊腳」大翻船 球隊更新出賽狀態

塔圖姆上一戰對國王「翻船」扭到腳踝，不過下一戰仍有機會上場。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）上一戰對國王時，投籃落地踩到沙波尼斯（Domantas Sabonis）扭傷腳踝退場，好消息是他的傷勢似乎不嚴重，球隊稍早更新了他的出賽狀況，狀態顯示為「出賽存疑（doubtful）」，而非不能上場。

塔圖姆上一戰扭到腳踝後，罰完球才退場進休息室治療，接下來比賽也未回到場上，賽後他告訴《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne），表示腳踝只是有些疼痛，不過球隊對他的傷勢會比較謹慎的處理。

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《波士頓環球報》記者辛梅斯貝克（Adam Himmelsbach ）則指出，塔圖姆離開球場時仍一拐一拐的，但並不需要拐杖輔助。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）對於塔圖姆的傷勢也很樂觀，認為塔圖姆應該不會休息太長的時間。

本賽季塞爾提克打出衛冕軍氣勢，目前暫居東部第二，與龍頭騎士差4.5場，與第三尼克差了8場，《CBS》認為，考量到球隊只剩10場例行賽，基本已經鎖定東部第二的席次，對於塔圖姆的傷勢可能會比較謹慎，會給他充足的時間休息。

I hope Jayson Tatum is OK pic.twitter.com/WrdK6qxn8N — Danielle Hobeika （@DanielleHobeika） March 25, 2025

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