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網球》兩大咖現身力挺 喬科維奇挺進邁阿密8強朝百冠里程碑邁進

2025/03/26 09:35

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕37歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今在邁阿密大師賽男單16強，以6：2、6：2輕取義大利第15種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti），生涯第92度挺進大師賽8強，續朝單打百冠里程碑邁進。

喬科維奇過去8度對決穆塞蒂取得7勝優勢，此役雖然第一個發球局就被破發，不過在被主審莫菲（Fergus Murphy）記了一次超時警告後勢如破竹連拿9局，耗費83分鐘收下勝利。

生涯曾6度捧起邁阿密金盃的喬科維奇自2019年後再度回到南灘參賽，也是自2016年奪冠後再次躋身8強行列，此役場邊眾星雲集，除喬帥的教練穆雷（Andy Murray）外，他的好友阿根廷名將波特羅（Juan Martin del Potro）也坐在包廂觀戰，連美國前球后小威廉絲（Serena Williams）都沒有缺席。

喬科維奇表示，很高興波特羅能夠到場支持，「這是他第一次坐在我的包廂，很謝謝他來。」至於小威廉絲現身則是出乎喬帥意料，「我很驚訝，我事前不知道，我剛在比賽過程中打了一記直線穿越球後還問她打得好不好，她說：『嗯，還不錯。』如果她說還不錯的話，那以其他人的標準來說應該是很棒了，總之很高興看到他們來到現場。」

喬科維奇目前累積ATP男單99冠，只差1冠就能加入瑞士名將費德爾（Roger Federer）的103冠、美國前球王康納斯（Jimmy Connors）的109冠的百冠俱樂部行列，下輪對手將是地主好手柯達（Sebastian Korda），兩人僅有1次交手紀錄，喬科維奇在2023年的阿德萊德決賽耗費3小時逆轉柯達奪冠。

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