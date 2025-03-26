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MLB》太空人大物擠進開幕名單 總仔奇招讓他哭爆更衣室（影音）

2025/03/26 10:27

太空人直接請來史密斯母親，宣佈他開季進入大聯盟名單，讓史密斯感動淚灑現場。（圖取自太空人X）太空人直接請來史密斯母親，宣佈他開季進入大聯盟名單，讓史密斯感動淚灑現場。（圖取自太空人X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽將於本週開打，太空人稍早宣佈了開幕戰名單，把春訓表現亮眼的農場大物史密斯（Cam Smith）帶進名單中，不過有別於直接告知，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）出了奇招，讓史密斯直接感動淚灑更衣室。

為了給球員們永生難忘的驚喜，太空人總教練艾斯帕達特別請來了史密斯的母親，在宣佈將他帶進開季名單前打電話，請他母親本人「突襲」休息室，當下史密斯看到媽媽現身就知道自己擠進了開幕名單，感動的淚灑休息室。

史密斯受訪時表示，升上大聯盟是夢想成真的一刻，總教練的貼心舉動讓他很興奮、興奮到幾乎喘不過氣，他也提到媽媽克服困難養育他長大、帶他練球，由她來宣佈自己升上大聯盟，真的是最適合的人選。

至於為什麼會有這個特別的點子？艾斯帕達透露他一直有個想法，就是「如果是他被升上大聯盟，他第一個想告訴誰？」，而艾斯帕達的答案是陪伴自己走過來的家人，因此決定給史密斯準備這個驚喜。

史密斯是小熊2024年選進的新秀，並在明星外野手塔克（Kyle Tucker）交易案中被送到太空人，在升上大聯盟前僅在小聯盟出賽32場，不過今年春訓繳出了.342/.419/.711的打擊三圍，包含4發全壘打和11分打點，優異打擊表現讓他拿到大聯盟門票。

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