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MLB》洋基MVP貝林傑又開轟！春訓打擊率0.423、22安全隊最多

2025/03/26 10:23

貝林傑。（美聯社）貝林傑。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休季透過交易轉戰洋基的前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger），今在春訓最終戰開砲，打擊率高達4成23絕好調。

洋基今日交手馬林魚，打線2到4棒由3位MVP得主「法官」賈吉（Aaron Judge）、貝林傑、高德史密特（Paul Goldschmidt）組成。

貝林傑在1上首打席就炸裂，逮中梅耶爾（Max Meyer）外角低速球，轟出中外野大號陽春砲，擊球初速102.7英哩、飛行距離418英呎，這是他今年春訓第4轟。

貝林傑在第4局身為首名打者上場，敲出中外野安打帶動攻勢，該局條紋軍得到1分。比賽4局打完時，洋基2：4落後，之後兩隊未再多添分數，終場洋基就以2分之差輸球。

貝林傑此戰2打數都敲安，貢獻1打點、跑回2分，賈吉2打數繳白卷，高德史密特則是2打數敲1安。

貝林傑在春訓熱身賽狀態火燙，出賽19場，繳出4成23打擊率，打出22支安打是全隊最多。

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