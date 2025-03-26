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NBA》慘！柯瑞休兵 巴特勒首度回熱火主場卻被痛宰

2025/03/26 10:10

巴特勒加盟勇士後重返熱火吞敗。（法新社）巴特勒加盟勇士後重返熱火吞敗。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天繼續客場之旅作客邁阿密，也是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）被交易後首度回到老東家，未料勇士今天攻守皆不理想，最終以86：112被熱火慘電，吞下2連敗。

巴特勒在被交易到勇士後，今天首度重回老東家熱火主場，而近期受傷的一哥柯瑞（Stephen Curry）雖到邁阿密和球隊會合，今天依舊沒能回歸。

今天勇士在上半場就陷入苦戰，尤其第2節進攻當機，加上防線頻遭撕裂，只能一路苦追。上半場艾德巴約（Bam Adebayo）一人包辦16分、柏克斯（Alec Burks）進帳11分，兩節打完南灘大軍暫時以57：40領先。

易籃後，勇士依舊無法有效找到突破方式，僅在該節尾聲打出一波小高潮，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加（Jonathan Kuminga）連續得分，縮小到個位數差距，但熱火很快反擊，米契爾（Davion Mitchell）飆進三分球，助隊帶著13分領先進入決勝節。

勇士在末節還是無法扭轉頹勢，被打出15：5攻勢，落後超過20分，勝負大致底定。勇士今天三分球命中率奇差無比，只有23.7%，替補上陣的庫明加拿下全隊最高15分，重回老東家的巴特勒也沒有太多發揮，僅進帳11分、6籃板。

熱火方面，三分球命中率高達68%，艾德巴約拿下27分、8籃板，赫爾羅（Tyler Herro）20分、7助攻次之。

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