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MLB》道奇第5號先發呼之欲出？ 前火球少主對天使飆5局6K好投

2025/03/26 11:08

梅伊5局6K失1分好投。（法新社）梅伊5局6K失1分好投。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲好手梅伊（Dustin May）今天在春訓最後一場先發登板對陣天使，繳出5局6K僅失1分好投，有望搶下球隊第五號先發。

梅伊是過去道奇農場的大物新秀，曾在2020年高居大聯盟百大新秀第23名，在登上大聯盟後表現也不惡，2020年隨隊奪下世界大賽冠軍，該季12場登板防禦率2.57，季末拿下新人王第五名。

不過梅伊的生涯飽受傷病困擾，在2021年5月動TJ手術整季報銷，2023年再度動刀修復右肘屈肌，去年原本有望復出的他，更傳出被沙拉劃傷食道，因而進行食道撕裂修復手術導致整季再度報銷的慘況。在大聯盟5年合計只有46場出賽。

今年春訓梅伊4場登板都是先發，今天對上天使用68球投滿5局，雖投出2次的觸身球與2次的四壞保送，但只被打出1支安打，送出6次三振失掉1分，防禦率下滑到3.18。

道奇在海外賽橫掃小熊後，重返美國隊老虎的系列賽將派出史奈爾（Blake Snell）擔任頭號先發，後兩場分別是山本由伸與佐佐木朗希，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以及梅伊有望在後續對勇士的系列賽先發。

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