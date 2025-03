MLB》道奇第5號先發呼之欲出？ 前火球少主對天使飆5局6K好投

梅伊5局6K失1分好投。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇27歲好手梅伊(Dustin May)今天在春訓最後一場先發登板對陣天使,繳出5局6K僅失1分好投,有望搶下球隊第五號先發。

梅伊是過去道奇農場的大物新秀,曾在2020年高居大聯盟百大新秀第23名,在登上大聯盟後表現也不惡,2020年隨隊奪下世界大賽冠軍,該季12場登板防禦率2.57,季末拿下新人王第五名。

請繼續往下閱讀...

不過梅伊的生涯飽受傷病困擾,在2021年5月動TJ手術整季報銷,2023年再度動刀修復右肘屈肌,去年原本有望復出的他,更傳出被沙拉劃傷食道,因而進行食道撕裂修復手術導致整季再度報銷的慘況。在大聯盟5年合計只有46場出賽。

今年春訓梅伊4場登板都是先發,今天對上天使用68球投滿5局,雖投出2次的觸身球與2次的四壞保送,但只被打出1支安打,送出6次三振失掉1分,防禦率下滑到3.18。

道奇在海外賽橫掃小熊後,重返美國隊老虎的系列賽將派出史奈爾(Blake Snell)擔任頭號先發,後兩場分別是山本由伸與佐佐木朗希,葛拉斯諾(Tyler Glasnow)以及梅伊有望在後續對勇士的系列賽先發。

Dustin May through 4 innings vs the Angels tonight:



6 K

1 ER

2 BB

1 H

61 Pitches



May hit a couple of batters with his pitches but got out of that 4th inning... he's gearing up to be the Dodgers number 5 starter to kick off the season pic.twitter.com/OYSiDhQCgM