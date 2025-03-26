NBA》本季還有望拚復出！ 美媒曝光里拉德傷勢內幕

《The Athletic》引述消息人士，指出里拉德狀況樂觀，本季仍有機會復出。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）今天驚傳右小腿出現血栓問題，目前無限期停賽中，不過有消息人士樂觀看待里拉德的狀況，認為本賽季還是有望復出，同時也曝光了里拉德發現問題的經過。

美國媒體《The Athletic》引述消息人士，指出里拉德因為小腿拉傷，從美國時間3月21日對湖人的比賽開始便沒有出賽，不過因為小腿持續不舒服，加上過去有過類似經驗，讓里拉德決定徹底檢查找出問題。

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接著里拉德進行了一系列嚴謹的檢查，並且拜訪了5位美國頂尖血液專家，最終檢查出右小腿出現深靜脈血栓。

在爆出右小腿出現血栓問題後，公鹿總管霍斯特（Jon Horst）發出聲明，指出里拉德的健康是目前第一要務，並會全力支持里拉德治療，幫助他回到球場，聲明中也指出，很慶幸情況發現得早並開始療程，這對於里拉德康復會有很大的幫助。

里拉德也透過團隊發言，表示很遺憾發生了無法控制的事情，很感激公鹿球團在過程中積極且迅速給予協助，期待可以走出困境、繼續他的職業生涯。

消息人士指出，里拉德上週就開始服用抗凝血藥物來進行治療，並且收到了不錯的療效，這也讓外界樂觀認為，儘管例行賽已經接近尾聲，里拉德還是有機會在本季復出。

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