NBA》一掃萬年爛隊臭名 活塞睽違6年鎖定5成勝率

活塞2年級生薩塞爾扮演板凳暴徒，僅用26分鐘就攻下生涯新高27分，幫助球隊大勝馬刺，本季戰績也確定至少有5成。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕戰績低迷多年的活塞本季重建成功，今天主場對上馬刺，靠著2年級板凳薩塞爾（Marcus Sasser）僅用26分鐘就砍下生涯新高27分帶領下，以122比96輕鬆取勝，贏球後本季勝率確定至少有5成，睽違6年首度寫下這項紀錄。

活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）今天缺陣，不過板凳2年級生薩塞爾跳出來補上火力缺口，總計在替補的26分鐘內，12投9中、包含7投5中的三分球，高效砍下生涯新高27分，活塞在第二節就拉開比數，第三節繼續擴大到全場最多領先的30分，早早給比賽定調。

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賽後薩塞爾受訪，表示今晚感覺很好，上場就是盡力打好比賽，也不忘稱讚隊友好表現，在他有空檔時不斷餵球給他，而他也順利的把握這些空檔。

活塞在今天擊敗馬刺後，戰績來到41勝32敗暫居東部第6，領先第7老鷹5.5場，本季打進季後賽機會濃厚，同時也確定至少會有50%勝率，活塞上次打出5成戰績是2018至2019賽季，該季繳出了41勝41敗、剛好50%的勝率。

對於活塞本季不斷打破近年低迷紀錄，球員們如何持續專注在每一場比賽，薩塞爾表示老將們的幫助很大，點名哈里斯（Tobias Harris）、畢斯利（Malik Beasley）等人深知怎麼做才可以打進季後賽，並且會時刻提醒隊上的年輕球員，讓他們專注在每次練習以及比賽。

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