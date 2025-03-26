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MLB》因三度酒駕無緣回韓職 37歲姜正浩挑戰重返大聯盟！

2025/03/26 12:07

姜正浩要挑戰重返大聯盟。（資料照）姜正浩要挑戰重返大聯盟。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓裔重砲姜正浩，在社群軟體上宣布自己打算挑戰重返大聯盟，這位37歲重砲曾在大聯盟效力4個賽季，累積46發全壘打。

根據《韓聯社》記者Jee-ho Yoo報導，姜正浩透過自己的YouTube頻道宣布將嘗試挑戰重返大聯盟的計畫，他表示儘管自己年紀偏大，還是想要證明給大家看，他仍可以繼續前進。「無論結果如何，我想要盡我所能。」姜正浩在上周進行調查，約3萬人當中有92%的人支持他挑戰重返大聯盟。

姜正浩在2006年於韓職開啟職業生涯，並在2014年繳出單季40轟賽季後選擇挑戰大聯盟、加入海盜隊。2015年他在國聯新人王票選排名第三，2016年敲出生涯最多的21轟，不過在同年12月於首爾酒駕且肇事逃逸，那是他生涯第三度酒駕，2017年姜正浩因為未能取得美國的工作簽證缺席年賽季，直到後續他被處以緩刑，2018年他僅出賽3場，2019年海盜給他機會簽下合約，但最終表現不佳被釋出，該季他有65場出賽。

姜正浩在2020年曾尋求重返韓職英雄隊，但受到輿論強烈反彈未果，2022年英雄再度想要將他簽回，不過韓職依舊沒有批准合約，讓他持續維持自由身。報導指出，姜正浩最近幾年會擔任一些韓職球員的私人打擊教練。

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