MLB》大谷翔平猛夯深遠二壘安！ 道奇春訓最終戰力壓天使（影音）

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今在春訓最終戰交手天使，日本巨星大谷翔平有長打演出，終場道奇以4：1拿下勝利。

大谷翔平今打開路先鋒指定打擊，首打席敲出左外野飛球出局，3上第二打席逮中查諾維奇（Jack Kochanowicz）偏低伸卡球，掃出中外野深遠二壘安打，擊球初速99.3英哩、飛行距離382英呎。

請繼續往下閱讀...

6上原本輪到大谷的棒次，道奇換代打由巴恩斯（Austin Barnes）接替，讓大谷退場休息。大谷翔平今日2打數敲1安，今年春訓以0.304打擊率作收。

道奇在2上靠史密斯（Will Smith）2分砲先馳得點，第9局再添2分保險分，成功擊敗天使。天使打線全場僅敲1安，在4下添得唯一1分。

道奇打完全部春訓熱身賽，明日休兵1天，後天大聯盟正式開季，道奇將在主場與老虎展開3連戰系列賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法