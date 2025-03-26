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棒球》三元宮捐贈球隊校車 學長徐若熙到場引騷動

2025/03/26 12:16

八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，由主委呂林小鳳、校長校謝繼仁代表雙方出席，學長徐若熙也到場見證。（記者謝武雄攝）八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，由主委呂林小鳳、校長校謝繼仁代表雙方出席，學長徐若熙也到場見證。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕有32年歷史的大勇國小棒球隊，不僅是八德棒球重點學校，多年來培育不少人才，只是學校長期以來經費拮据，隊員接送車早已不堪使用，三元宮主任委員、市議員呂林小鳳獲悉學校需求後，決定由三元宮捐贈一輛全新七人座專車給球隊使用，今在學校舉行捐贈儀式，為台灣取得2026世界棒球經典賽資格賽投手徐若熙，也以校友身分出席，與學弟們共勉。

捐贈儀式於上午9點在操場舉行，由呂林小鳳率多位三元宮委員代表共同捐贈，大勇國小校長謝繼仁也帶領全體棒球隊員出席捐贈活動，徐若熙到場更引起一陣騷動，由於徐若熙隨後要到職棒棒報到，球員們更大喊「學長加油、學長加油」，徐若熙熱情與學弟們交流，更親自協助部分球員穿上新球衣，場面相當熱絡；徐若熙受訪時也提到到場是為學弟加油、打氣，希望他們未來有更好表現。

呂林小鳳說，除徐若熙外，為台灣打下2024世界棒球12強賽冠軍的重要推手林立，也是出身大勇國小棒球隊，如今三元宮以實際行動捐贈球隊專車，希望球隊無後顧之憂，為桃園棒球打出更好成績，此外，呂林小鳳也以個人名義捐贈每位隊職員一套全新球衣，以實際行動支持體育教育。

謝繼仁表示，對於八德三元宮的愛心捐贈與實際支持，校方深感謝意，認為這不僅激勵了師生追求夢想的決心，也為桃園棒球界注入了新的活力，大勇國小棒球隊會更努力拿下好成績。

八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，由主委呂林小鳳、校長校謝繼仁代表雙方出席，學長徐若熙也到場見證。（記者謝武雄攝）八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，由主委呂林小鳳、校長校謝繼仁代表雙方出席，學長徐若熙也到場見證。（記者謝武雄攝）

八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，由主委呂林小鳳、校長校謝繼仁代表雙方出席，學長徐若熙也到場見證。（記者謝武雄攝）八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，由主委呂林小鳳、校長校謝繼仁代表雙方出席，學長徐若熙也到場見證。（記者謝武雄攝）

國手徐若熙出席與學弟們親切交流。（記者謝武雄攝）國手徐若熙出席與學弟們親切交流。（記者謝武雄攝）

八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，主委呂林小鳳、國手徐若熙坐上專車都稱讚。（記者謝武雄攝）八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，主委呂林小鳳、國手徐若熙坐上專車都稱讚。（記者謝武雄攝）

八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，主委呂林小鳳、國手徐若熙坐上專車都稱讚。（記者謝武雄攝）八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，主委呂林小鳳、國手徐若熙坐上專車都稱讚。（記者謝武雄攝）

八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，未來將給球隊專用。（記者謝武雄攝）八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，未來將給球隊專用。（記者謝武雄攝）

八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，主委呂林小鳳、國手徐若熙、校長謝繼仁會後與隊員們合影留念。（記者謝武雄攝）八德三元宮捐贈大勇國小幫球隊專車，主委呂林小鳳、國手徐若熙、校長謝繼仁會後與隊員們合影留念。（記者謝武雄攝）

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