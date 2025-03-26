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BCL》守護台灣主場！領航猿、國王跨聯盟合作 盧峻翔、李家慷等本土球星成焦點

2025/03/26 12:53

國王和領航猿在這次BCL攜手合作。（桃園領航猿提供）國王和領航猿在這次BCL攜手合作。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園璞園領航猿與新北國王一起出征BCL ASIA-EAST資格賽，與來自亞洲各國8支隊伍爭奪2名晉級正賽名額。兩隊首度跨聯盟攜手合作台灣站賽事，以新莊體育館作為共同主場，並喊出共好口號—「王猿做伙」，象徵兩隊聯手出擊守護台灣主場，爭取晉級BCL亞洲正賽的門票。兩隊在今年東超賽事都打進決賽並分別為台灣拿下好成績，在各自本土聯賽中也打出強勢競爭力。此刻攜手一起代表台灣出戰，期盼能重燃球迷的熱血，凝聚力量捍衛主場，打出令台灣球迷感動的一頁。

BCL ASIA-EAST資格賽主場門票將於4月7日中午全面開賣，兩隊特別推出「平、假日套票」，讓球迷能一次雙重享受國王與領航猿的賽事，套票將於3月27日率先開放售票。全區購買假日套票可享約85折優惠，平日套票則更下殺至7折，讓球迷以更超值的價格進場支持球隊。平日票價最低僅需200元即可入場，讓更多球迷能夠親臨現場，感受最熱血的國際賽事氛圍。

除了場上拚戰，兩隊將持續聯手推出BCL主場系列活動，為球迷帶來更豐富的觀賽體驗。台灣職籃首次跨聯盟攜手，不只是突破，更是起點。

本次BCL ASIA-EAST資格賽將是領航猿面對更高層級對手的重要挑戰。球隊持續以本土養成為核心方針，近年與多位本土戰力簽下長約，積極為未來布局。其中最受矚目的，無疑是PLG聯盟MVP「夜王」盧峻翔。經歷PLG聯賽、東超與國家隊洗禮後，他的表現持續進化，已成為球隊進攻的穩定核心。

除了盧峻翔，李家慷本季表現同樣亮眼，外線命中率顯著提升。在日前PLG作客富邦勇士的比賽中，他突破生涯單場得分紀錄，並榮獲單週最佳球員肯定。李家慷也表示，期許有朝一日能代表國家隊出賽，為台灣而戰。

3月24日客場迎戰馬來西亞森美蘭金群利金鹿的首場資格賽中，領航猿與對手鏖戰至兩度延長，最終才分出勝負。這場激戰不僅見證亞洲各國籃球實力的提升，也讓球隊吸收寶貴經驗。團隊期盼在主場賽事中持續調整與成長，打出更具競爭力的內容，全力爭取晉級BCL ASIA正賽的門票。

BCL售票資訊。（桃園領航猿提供）BCL售票資訊。（桃園領航猿提供）

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