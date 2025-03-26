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NBA》SGA超越杜蘭特締隊史新猷 雷霆擒王本季第60勝到手

2025/03/26 12:52

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大拿下32分率隊擊敗國王。（路透）雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大拿下32分率隊擊敗國王。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今踢館沙加緬度，一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定發揮拿下32分，率隊擋住對手第3節反撲，以121：105收下7連勝，本季第60勝到手，追平搬到奧克拉荷馬後的隊史紀錄。

雷霆上半場靠吉爾吉斯亞歷山大18分領軍，最多取得24分領先，打完上半場握有64：42優勢，易籃後，國王吹起反攻號角，穆雷（Keegan Murray）單節轟進5顆三分彈，團隊合計投進10記三分球，在第四節開始前追到81：89，不過雷霆末節回神，多點開花再度擴大領先，一度把分差再度拉開至25分，未讓勝利溜走。

雷霆隊史最多勝是西雅圖超音速在1995-96賽季締造的64勝，來到奧克拉荷馬後的紀錄則是2012-13賽季的60勝，成功追平後有望再締新猷，同時成為聯盟史上第11支前72場就拿下60勝的球隊，前10支球隊有7支最終順利高捧金盃。

吉爾吉斯亞歷山大此役32分、7籃板、5助攻，連續65場至少得分超過20分，超越杜蘭特（Kevin Durant）獨居隊史第一，中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）挹注18分、10籃板。國王以外線13投9中的穆雷28分最佳，拉文（Zach LaVine）19分次之。

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